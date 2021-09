Le plus ‘X’ Villarreal reçoit un Elche décomplexé

21/09/2021 à 22:01 CEST

Villarreal, avec les premières urgences de la saison, cherchera ce mercredi à La Cerámica sa première victoire en championnat, devant un Elche qui affronte le duel autonome sans complexes ni fardeaux qualificatifs.

El conjunto de Unai Emery necesita recuperar la normalidad y la confianza ante el exigente ciclo de temporada que se le avecina, ya que en una semana visita a Real Madrid y Manchester United, mientras que el Elche quiere rentabilizar su inercia positiva para ampliar el margen sobre la descente.

Les habitants de Castellón ajoutent six tirages d’affilée, dont quatre sont dans la Ligue, ce qui les a fait s’éloigner des positions privilégiées dans ce début, et bien qu’ils aient un match de moins, dans le cas de ne pas gagner Elche, la situation serait déjà préoccupante pour son équipe et leurs aspirations .

Villarreal entre en jeu après avoir fait match nul sans but à Palma contre Majorque, dans un match où l’équipe n’était pas à son meilleur et a fait preuve d’un manque de punch et de puissance offensive.

Pour cette raison, le match de ce mercredi semble vital pour l’équipe d’Emery puisqu’elle doit ajouter un bon résultat qui génère de la confiance et les rapproche des places européennes.

Pour affronter l’équipe de Fran Escribá, Villarreal continue de compter sur les victimes de Samu Chukwueze et Dani Raba, qui sont encore dans leur période de convalescence, alors que le gros problème est, pour le deuxième match consécutif, l’absence de Gérard Moreno, qui n’a plus joué à Majorque en raison d’une gêne musculaire, et qui ne le fera pas non plus ce jour-là.

Le onze possible pourrait être celui formé par Gero Rulli comme gardien, avec une défense avec Foyth, Albiol, Pau Torres et Alfonso Pedraza, un milieu de terrain avec Capoue et Parejo comme pivots, qui serait accompagné sur l’aile par Manu Trigueros et Yeremi Pino , et une attaque dans laquelle Danjuma et Boulayé Dia ou Paco Alcácer seraient.

En outre, Elche arrive au stade La Cerámica avec trois victimes importantes, bien que convaincu qu’il peut offrir la bataille dans un scénario dans lequel l’année dernière il était déjà en mesure d’entamer un match nul.

La pose étrangère d’Elche jusqu’à présent a été remarquable, puisqu’ils sont tombés par le minimum contre l’actuel champion de la Ligue (1-0), dans un match dans lequel ils méritaient plus, et ont gagné à Getafe (0-1).

L’entraîneur Fran Escribá, avec un passé dans le club de Castellón, ne pourra pas compter sur le sanctionné Gonzalo Verdú ou les blessés Jony Álamo, Pedro Bigas et Lucas Boyé pour cet engagement.

Dans tout autre contexte passé, les pertes de Verdú, leader de la défense, et de Boyé, leader offensif, auraient été un drame, mais cette saison Elche bénéficie d’une profondeur de banc, alors Escribá a des solutions pour que les absences ne soient pas remarquées.

Le coach n’a pas donné d’indices, mais il est possible que, vu l’accumulation des matches, il fasse plusieurs changements dans son effectif, donc le retour de Fidel Chaves est probable, tandis que Barragán, désormais central, pourrait être le remplaçant de Verdú.

Les Argentins Guido Carrillo et Darío Benedetto se battront pour accompagner Lucas Pérez en attaque, sur une séquence de buts, tandis que Javier Pastore, encore loin de sa meilleure condition physique, attendra son moment sur le banc.

Compositions probables :

Villarréal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza ; Capoue, Parejo, Trigueros, Pino ; Danjuma, Dia ou Alcácer

Elche: Kiko Casilla ; Barragán, Diego González, Roco; Palacios, Mascarell, Guti, Fidel, Mojica ; Lucas Pérez et Benedetto ou Carrillo.

Arbitre: Alejandro Muñiz Ruiz (C. Gallego).

Campagne: La céramique. (22h00).