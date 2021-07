Le PM appelle à une révolution post-récolte dans le secteur agricole

in

Le président de Nabard, GR Chintala, a déclaré que l’institution financière de développement avait parcouru un long chemin au cours des quatre dernières décennies, la taille de son bilan étant passée de 4 500 crore de Rs la première année à 6,57 crore de lakh Rs au cours de l’exercice 21.

Le Premier ministre Narendra Modi a souligné lundi la nécessité d’une révolution post-récolte dans l’agriculture et a remercié les agriculteurs d’avoir assuré une production agricole record malgré la pandémie de Covid-19.

“Avec la production agricole en constante augmentation, il y a un besoin de révolution post-récolte et d’ajout de valeur”, a déclaré Modi dans un message lu le jour de la fondation de Nabard.

« Nous nous efforçons sans relâche d’intensifier notre vitesse et notre échelle pour y parvenir. Nous avons pris des mesures globales pour obtenir une solution complète, de l’irrigation aux semis, à la récolte et aux revenus grâce à la technologie », a-t-il déclaré.

S’exprimant lors de la même réunion, le conseiller économique en chef Krishnamurthy V Subramanian a déclaré que, compte tenu de la production excédentaire, le gouvernement a déjà modifié la loi sur les produits de base essentiels afin qu’il n’y ait aucun harcèlement de ceux qui stockent les produits agricoles. La loi CE était l’une des trois lois agricoles litigieuses promulguées par le Centre l’année dernière, mais la Cour suprême a suspendu la mise en œuvre de ces législations depuis janvier au milieu des protestations des agriculteurs.

« Il y a une grande différence entre le stockage et la thésaurisation, alors que la loi CE équivalait à la fois à une seule et même chose. La pertinence d’une telle loi est assez faible lorsque le pays a un excédent », a déclaré Subramanian.

Citant l’étude économique présentée l’année dernière, il a également déclaré que la loi CE n’avait pas eu beaucoup d’effet sur le contrôle des prix. Le stockage est un aspect important pour assurer la stabilité des prix tout au long de l’année lorsque les récoltes de nombreuses cultures sont saisonnières, mais la demande est toute l’année, a-t-il déclaré.

Il est pertinent de mentionner que le Centre a récemment imposé des limites de stockage aux commerçants, détaillants, importateurs et meuniers de légumineuses en utilisant la loi CE. Les experts ont déclaré que la limite de détention de stock n’aurait pas pu être imposée car les prix n’avaient pas augmenté de 50%, une condition préalable de la loi CE modifiée suspendue par le tribunal suprême.

Subramanian a également déclaré que l’agriculture indienne est sur le point de connaître une croissance significative à la suite des réformes menées au cours de l’année écoulée, en particulier les trois lois agricoles, qui contribueront à attirer des investissements et à stimuler la croissance.

Selon les données officielles, l’économie indienne s’est contractée de 7,3%, la plus forte de l’histoire record, au cours de l’exercice 21. Mais le secteur agricole et connexe est resté l’un des points les plus brillants, avec une croissance de 3,6% de la valeur ajoutée brute (VAB) en termes réels même sur une base relativement défavorable (la VAB du secteur agricole a augmenté de 4,3% en FY20).

Le membre de Niti Aayog, Ramesh Chand, avait déclaré en mai que des prix plus élevés des produits agricoles et une mousson normale attendue auraient un effet positif important sur la croissance agricole, mieux que FY21.

Pendant ce temps, Modi a déclaré que l’objectif du gouvernement est d’encourager les jeunes et de promouvoir les start-up associées au secteur agricole. “Nous donnons l’impulsion pour créer un écosystème scientifique, accélérer le développement selon les souhaits et les attentes des villages et transformer le secteur agricole de l’économie grâce à une approche holistique”, a-t-il déclaré.

Décrivant les défis pour la prochaine décennie, Chintala a déclaré que plus de 12 crores de petits agriculteurs et marginaux seront au cœur de toutes les interventions de Nabard car il est temps de fournir une sécurité de revenu à ces producteurs.

Nabard se concentrera également sur la création de produits bancaires verts qui encouragent l’adoption d’une agriculture intelligente face au climat par les agriculteurs, la promotion de l’agriculture intégrée pour garantir aux agriculteurs un revenu régulier tout au long de l’année et l’efficacité de l’utilisation de l’eau.