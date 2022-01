Le PM convoquera une réunion des CM pour discuter de la situation pandémique

Le confinement intensif et la surveillance active devraient se poursuivre dans les groupes signalant des cas plus élevés et le soutien technique requis devrait être fourni aux États qui signalent actuellement des cas plus élevés, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Narendra Modi a appelé à convoquer une réunion avec les ministres en chef pour discuter des scénarios spécifiques aux États, des meilleures pratiques et de la réponse de santé publique à la pandémie.

Le Premier ministre a passé en revue dimanche la situation de la pandémie de Covid-19 dans le pays en mettant particulièrement l’accent sur la préparation des infrastructures sanitaires et de la logistique, l’état de la campagne de vaccination dans le pays à la suite de l’augmentation des cas de Covid alimentés par la variante Omicron. Le confinement intensif et la surveillance active devraient se poursuivre dans les groupes signalant des cas plus élevés et le soutien technique requis devrait être fourni aux États qui signalent actuellement des cas plus élevés, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a appelé à une recherche scientifique continue sur les tests, les vaccins et les interventions pharmacologiques, y compris le séquençage du génome, étant donné que le virus évolue continuellement. Il a exhorté à accélérer la campagne de vaccination pour les adolescents et à assurer la couverture vaccinale grâce à des doses de précaution pour les travailleurs de la santé et les travailleurs de première ligne.

Le secrétaire syndical à la santé a mis en évidence divers États et districts préoccupants, sur la base de l’augmentation du nombre de cas et de la forte positivité signalés et du soutien apporté aux États pour gérer le défi à venir ont été soulignés. Divers scénarios prédictifs de cas de pointe ont également été présentés au PM.

Environ 31 % d’adolescents âgés de 15 à 18 ans ont reçu la première dose en sept jours. La couverture vaccinale totale de l’Inde a atteint 151,93 crores de doses. Le pays a signalé dimanche 1 59 632 nouveaux cas, portant le nombre de cas actifs à 5 90 611. Le taux de positivité quotidien est passé à 10,21%.

