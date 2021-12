Le PM doit demander aux gouvernements de l’Haryana et de l’Assam de traduire en justice ceux qui ont perturbé les événements de Noël : Chidambaram

L’ancien ministre de l’Intérieur a déclaré qu’un jour où le Premier ministre a exhorté les gens à se souvenir des enseignements de Jésus-Christ, des mécréants ont perturbé un programme de Noël dans une école privée de l’Haryana.



Le haut dirigeant du Congrès, P Chidambaram, a attaqué dimanche le Premier ministre Narendra Modi au sujet de mécréants qui auraient perturbé les événements liés à Noël dans l’Haryana et l’Assam, affirmant qu’au lieu d’exhortations, le Premier ministre devrait demander aux gouvernements du BJP d’identifier les personnes impliquées et de les traduire devant un tribunal de loi.

L’ancien ministre de l’Intérieur a déclaré qu’un jour où le Premier ministre a exhorté les gens à se souvenir des enseignements de Jésus-Christ, des mécréants ont perturbé un programme de Noël dans une école privée de l’Haryana.

« Qui sont ces mécréants ? Les rapports indiquent qu’ils ont crié « Jai Shri Ram » et « Bharat Mata Ki Jai ». Le lendemain, un service religieux a été interrompu à Assam », a déclaré Chidambaram.

« Au lieu d’exhortations, le Premier ministre devrait ordonner aux gouvernements BJP de l’Haryana et de l’Assam d’identifier les mécréants et de les traduire devant un tribunal », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre devrait également exhorter la brigade Hindutva à lire les enseignements de Jésus-Christ, a ajouté Chidambaram.

