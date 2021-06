Le PM exhortera les dirigeants du G7 à vacciner le monde d’ici la fin de 2022

B

oris Johnson exhortera les dirigeants du G7 à « vaincre Covid » en vaccinant le monde d’ici la fin de l’année prochaine, alors qu’il fait pression pour qu’un système de surveillance mondial capture de nouvelles variantes avant qu’elles ne puissent replonger les pays dans le verrouillage.

Le Premier ministre devrait souligner l’importance du programme mondial de vaccination lorsqu’il rencontrera les dirigeants mondiaux – dont le président américain Joe Biden – vendredi à Cornwall pour la première réunion en face à face du G7 depuis le début de la pandémie.

Plantant le décor avant leur rassemblement à Carbis Bay les 11 et 13 juin, M. Johnson appelle ses homologues à “relever le plus grand défi de l’après-guerre” en “vaccinant le monde d’ici la fin de l’année prochaine”, dans un mouvement qu’il a dit serait le plus grand exploit de l’histoire médicale.

Cela survient alors que les cas de Covid-19 ont continué d’augmenter au Royaume-Uni au milieu des informations selon lesquelles le Premier ministre envisage de retarder d’au moins deux semaines son objectif de lever toutes les restrictions en Angleterre le 21 juin afin de permettre à davantage de personnes d’être complètement vaccinées.

Cas et décès de Covid-19 dans le monde / PA Graphics

Johnson a déclaré: “J’appelle mes collègues dirigeants du G7 à se joindre à nous pour mettre fin à cette terrible pandémie et je promets que nous ne permettrons plus jamais la dévastation causée par le coronavirus.”

Le numéro 10 a déclaré que le Premier ministre dira à ses homologues que les plus grandes économies du monde doivent abaisser les obstacles à la distribution internationale de vaccins et partager les doses excédentaires avec les pays en développement de manière bilatérale et via Covax, le programme soutenu par les Nations Unies visant à approvisionner les pays à revenu faible et intermédiaire. avec des coups.

Le Sunday Times a rapporté que le chef du Parti conservateur se préparait à remettre 100 millions de doses de vaccin aux pays en développement, faisant don de 2 milliards de livres sterling de vaccins cette année à la campagne mondiale pour vacciner chaque être humain contre Covid-19.

La plupart des coups seront des lots d’Oxford AstraZeneca, a indiqué le journal.

Le Royaume-Uni s’est engagé en février à donner des doses excédentaires à Covax mais n’a encore fait aucun don des 400 millions qu’il a en commande, le secrétaire à la Santé Matt Hancock arguant qu’il n’y a pas de jabs excédentaires disponibles étant donné que le propre programme de vaccination du NHS bat toujours son plein .

Par ailleurs, le gouvernement britannique a été informé que son intention de réduire l’aide étrangère de 0,7% du revenu national à 0,5% pourrait miner sa crédibilité au G7 dans une lettre d’organisations caritatives telles qu’Oxfam, Save the Children et WWF UK qui a été vue par la BBC. .

Le gouvernement a blâmé les dommages économiques causés par la pandémie de Covid-19 pour sa décision de réduire les dépenses d’aide et s’attend à ce qu’un peu moins de 10 milliards de livres sterling soient alloués aux départements pour les dépenses d’aide en 2021/22.

Coronavirus – ven. 9 avril 2021 / PA Wire

Dans le cadre de la présidence britannique du G7, des responsables ont déclaré que le Premier ministre encouragerait le soutien à un radar pandémique mondial, un système de surveillance qui visera à détecter les variantes résistantes aux vaccins avant qu’elles n’aient la chance de se propager.

Downing Street a fait valoir que le Royaume-Uni avait « mené des efforts pour garantir que les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde aient accès aux vaccins », faisant référence au rôle joué par le gouvernement de Westminster dans le financement du jab Oxford/AstraZeneca.

Le vaccin étant disponible au prix coûtant, le numéro 10 a déclaré que près d’un vaccin sur trois administré dans le monde était le vaccin d’Oxford, avec 96% des 80 millions de vaccins administrés par Covax fournis par AstraZeneca.

Les responsables ont également souligné la «contribution financière importante» de 548 millions de livres sterling accordée à Covax lors de sa création précoce.

Les dirigeants du G7 arriveront vendredi à Carbis Bay à Cornwall pour trois jours de réunions, en mettant l’accent sur la façon dont le groupe, qui comprend les États-Unis et l’Allemagne, peut diriger la reprise mondiale du coronavirus, ont déclaré des responsables.

Au cours des sessions, les dirigeants – y compris ceux du Canada, du Japon, de France et d’Italie – seront virtuellement rejoints par des experts, dont le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni Sir Patrick Vallance, la philanthrope Melinda French Gates et l’environnementaliste David Attenborough.

Les experts ont appelé à retarder l’assouplissement du verrouillage pour permettre à davantage de personnes de se faire vacciner, certains centres s’ouvrant désormais aux personnes de plus de 18 ans / PA Wire

Samedi, les pays du G7 seront rejoints en personne ou virtuellement par les dirigeants de l’Australie, de l’Afrique du Sud, de la Corée du Sud et de l’Inde pour des discussions sur la santé et le changement climatique.

Cela survient alors que les experts ont mis en garde contre le déverrouillage complet de l’Angleterre dans un peu plus de deux semaines en raison de l’inquiétude croissante que la variante indienne, également connue sous le nom de souche Delta, fasse augmenter les cas.

Sur les 12 431 cas de variantes indiennes confirmés à ce jour au Royaume-Uni, 10 797 se trouvent en Angleterre, 1 511 en Écosse, 97 au Pays de Galles et 26 en Irlande du Nord.

Le professeur Stephen Reicher, membre du Scientific Pandemic Insights Group on Behaviors (Spi-B) qui conseille le gouvernement, a déclaré que la suppression de toutes les restrictions de Covid plus tard ce mois-ci serait « stupide » et un « risque majeur ».

Une porte-parole du gouvernement britannique a déclaré qu'”aucune décision” n’avait été prise quant à l’assouplissement de toutes les restrictions sur les coronavirus le 21 juin.