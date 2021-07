Le PM inaugure la gare de Gandhinagar et déclare que les voies du 20e siècle ne peuvent pas servir l’Inde d’aujourd’hui

in

« Les besoins de l’Inde du 21e siècle ne peuvent pas être satisfaits par les voies du 20e siècle. C’est pourquoi les chemins de fer avaient besoin de réformes à travers une nouvelle approche. Nous avons travaillé pour développer les chemins de fer non seulement en tant que service mais en tant qu’atout, dont le résultat est clairement visible aujourd’hui », a déclaré Modi après avoir inauguré le projet d’hôtel cinq étoiles de 790 crores au sommet de la gare réaménagée de Gandhinagar.

Les besoins du XXIe siècle en Inde ne peuvent pas être satisfaits par les voies du siècle précédent, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi lors de l’inauguration vendredi de plusieurs projets au Gujarat, dont la gare ferroviaire réaménagée de Gandhinagar.

« Les besoins de l’Inde du 21e siècle ne peuvent pas être satisfaits par les voies du 20e siècle. C’est pourquoi les chemins de fer avaient besoin de réformes à travers une nouvelle approche. Nous avons travaillé pour développer les chemins de fer non seulement en tant que service mais en tant qu’atout, dont le résultat est clairement visible aujourd’hui », a déclaré Modi après avoir inauguré le projet d’hôtel cinq étoiles de 790 crores au sommet de la gare réaménagée de Gandhinagar.

La réputation des chemins de fer indiens s’améliore avec une sécurité, une propreté et de meilleures installations, en plus de la vitesse accrue des différents trains, a déclaré le Premier ministre.

La vitesse des trains augmenterait encore après l’opérationnalisation de corridors de fret dédiés dans un avenir proche, a affirmé Modi qui a également inauguré six autres projets dont trois à Gujarat Science City à Ahmedabad.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.