Le PM inaugure l’autoroute Purvanchal de Rs 22 500 crore à UP

Le Premier ministre Narendra Modi a inauguré mardi l’autoroute Purvanchal de 340 km dans le district de Sultanpur, dans l’Uttar Pradesh, et a déclaré que la nouvelle autoroute, construite au coût de 22 500 crores de roupies, ouvrirait les portes à un développement sans précédent pour l’est de l’UP.

Le PM a inauguré l’autoroute à six voies à accès contrôlé de Lucknow à Ghazipur après y avoir atterri à bord d’un avion C-130J Super Hercules de l’Air Force. Il a dit que ce sera « l’autoroute vers le développement de l’Etat et montrera la voie à un nouvel Uttar Pradesh ».

« Une autoroute aussi moderne est maintenant arrivée là où il n’y avait qu’un morceau de terre il y a trois ans. Cette autoroute profitera aux pauvres, à la classe moyenne, aux agriculteurs et aux commerçants », a-t-il déclaré, ajoutant qu’elle allait donner un coup de fouet au développement économique de l’est de l’UP, en particulier des districts de Lucknow, Barabanki, Amethi, Ayodhya, Sultanpur, Ambedkar Nagar, Azamgarh, Mau et Ghazipur.

L’autoroute se connectera aux autoroutes existantes Agra-Lucknow et Agra-Noida Yamuna pour former un corridor industriel, offrant une connectivité des frontières est et ouest de l’UP.

Le ministre en chef Yogi Adityanath a déclaré que l’autoroute deviendrait l’épine dorsale de la région de Purvanchal. « Cela deviendra un couloir à grande vitesse non seulement pour les habitants de l’Uttar Pradesh, mais aussi pour le Bihar et le reste du nord de l’Inde », a-t-il déclaré.

Selon un haut responsable du gouvernement de l’État, l’autoroute offrira un accès meilleur et rapide à de plus grands marchés pour les produits agricoles et autres produits fabriqués dans la région.

L’autoroute dispose également d’une piste d’atterrissage de 3,2 km, qui permet l’atterrissage et le décollage des avions de combat de l’IAF en cas d’urgence. Le Premier ministre a déclaré : « La sécurité du pays est aussi importante que la prospérité du pays. Nous verrons bientôt comment Purvanchal Expressway deviendra une source de force pour notre armée de l’air.

