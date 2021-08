Le PM lance Ujjwala Yojana 2.0 dans un sondage UP

in

“Ujjwala Yojana a conduit à une expansion considérable des infrastructures de gaz GPL”, a déclaré Modi, ajoutant qu'”au cours des six à sept dernières années, plus de 11 000 centres de distribution de GPL ont été ouverts”.

Le Premier ministre Narendra Modi a lancé mardi la deuxième édition du Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) à Mahoba dans l’Uttar Pradesh, un lieu de scrutin, afin d’accroître encore la pénétration du GPL dans la cuisine en offrant des connexions gratuites aux pauvres.

Dans le budget de l’exercice 22, le gouvernement s’était engagé à fournir un crore de connexions GPL supplémentaires dans le cadre du PMUY.

La première édition du PMUY a été lancée en mai 2016 depuis Ballia dans l’Uttar Pradesh à l’approche des élections législatives tenues en février-mars 2017. Les prochaines élections législatives de l’État devraient commencer en février 2022.

Dans la première phase du programme, huit crore bénéficiaires ont reçu des connexions GPL gratuites jusqu’à ce jour. Le gouvernement a versé 1 600 roupies par utilisateur aux sociétés de commercialisation du pétrole (OMC) pour couvrir le coût de la fourniture de connexions et de bouteilles aux nouveaux utilisateurs de GPL dans le cadre du PMUY-1. Les OMC ont également fourni des prêts sans intérêt aux bénéficiaires du PMUY pour couvrir le coût de la première recharge. Les modalités de libération des nouvelles connexions dans le cadre du PMUY-2 n’ont pas encore été rendues publiques.

“Ujjwala Yojana a conduit à une expansion considérable des infrastructures de gaz GPL”, a déclaré Modi, ajoutant qu'”au cours des six à sept dernières années, plus de 11 000 centres de distribution de GPL ont été ouverts”.

Avec 1,5 crore d’utilisateurs, le PMUY compte le plus grand nombre de bénéficiaires dans l’Uttar Pradesh, suivi de 88 lakh de connexions au Bengale occidental, 85 lakh au Bihar et 71,4 lakh au Madhya Pradesh. Y compris les utilisateurs de PMUY, il y a actuellement environ 29,1 crores de consommateurs de GPL actifs dans le pays.

Le PMUY-2 est censé offrir un avantage maximal aux familles qui ont migré des villages vers les villes ou vers d’autres États pour le travail. “Ces travailleurs d’autres endroits n’ont pas besoin de courir d’un pilier à l’autre pour obtenir une preuve d’adresse”, a déclaré Modi, ajoutant que “le gouvernement a pleinement confiance en l’honnêteté des travailleurs migrants” et “tout ce qu’il faut faire est de faire une auto-déclaration de l’adresse pour obtenir un raccordement au gaz ».

Les OMC ont constaté une augmentation significative du risque de crédit dans le cas de certains prêts PMUY prévus pour la première recharge de bouteilles. Compte tenu de l’expérience passée et du temps écoulé depuis la dernière recharge, Indian Oil Corporation (IOCL), à la fin de l’exercice 21, a classé les prêts d’une valeur de 910,45 crores de Rs comme «douteux» sur les 3 022,6 crores de Rs prêtés aux consommateurs PMUY. Hindustan Petroleum a créé une provision pour dépréciation de Rs 618 crore jusqu’en mars 2021 contre des prêts de 1 882,3 crore accordés aux consommateurs PMUY.

Étant donné que le montant du prêt pour la première recharge pour les utilisateurs dans le cadre du PMUY-1 devait être récupéré sur le montant de la subvention payable par le gouvernement aux clients à chaque recharge, il n’est pas non plus clair dans l’immédiat comment les MOC planifient le recouvrement du montant restant du prêt si le le régime actuel de non-subvention persiste. Le Centre a cessé de subventionner les bouteilles de GPL depuis mai 2020, et avec le prix de détail sans subvention des bouteilles de GPL domestiques dépassant actuellement la barre des 800 Rs, des doutes ont été émis sur la capacité de remplissage des utilisateurs à faible revenu.

Le gouvernement a récemment informé le Parlement que sur les huit crores bénéficiaires du PMUY, moins de 4,8 crores de consommateurs ont rempli leurs bouteilles de GPL au moins une fois au cours du premier trimestre de FY22.

Les bénéficiaires du PMUY ont rechargé 3,01 bouteilles en moyenne au cours de l’exercice 20, et leur consommation moyenne avait augmenté de 44% par an au cours de l’exercice 21. Selon une réponse récente à une question du Parlement par le ministre d’État du ministère du pétrole et du gaz naturel Rameswar Teli, jusqu’à 7,9 crores de consommateurs PMUY avaient rempli leurs bouteilles de GPL au cours de l’exercice 21.

La hausse de la consommation peut s’expliquer par l’avantage accordé aux utilisateurs du PMUY dans le cadre du Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, où le coût des recharges de bouteilles de GPL a été payé à l’avance sur les comptes bancaires des bénéficiaires lors des blocages de Covid-19 en 2020. Autant car 14,2 crores de cylindres gratuits ont été distribués gratuitement aux bénéficiaires du PMUY d’avril à décembre 2020 dans le cadre de ce package.