Le PM libère Rs 20 900 cr aux agriculteurs dans le cadre du programme PM-KISAN

Dans le cadre du programme Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), un avantage financier de 6 000 Rs par an est accordé aux familles d’agriculteurs éligibles, payable en trois versements égaux de 2 000 Rs.

Le Premier ministre Narendra Modi a publié samedi plus de 20 900 crores de roupies à plus de 10,09 crores d’agriculteurs à travers l’Inde en tant que 10e tranche d’aide financière dans le cadre du programme PM-KISAN. Modi a remis le montant aux bénéficiaires lors d’un événement organisé par vidéoconférence.

Dans le cadre du programme Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), un avantage financier de 6 000 Rs par an est accordé aux familles d’agriculteurs éligibles, payable en trois versements égaux de 2 000 Rs. L’argent est transféré directement sur le compte bancaire des bénéficiaires.

Au cours de l’événement virtuel, le Premier ministre a également publié une subvention en capital de plus de 14 crores de roupies à environ 351 organisations de producteurs agricoles (OPA), au profit de 1,24 agriculteurs lakh. L’événement virtuel a réuni jusqu’à neuf ministres en chef, plusieurs ministres de différents États et des représentants d’institutions agricoles.

À l’occasion, le ministre de l’Agriculture de l’Union, Narendra Singh Tomar, a déclaré que le premier jour du Nouvel An 2022, environ 20 900 crores de roupies étaient transférés à environ 10,09 crores de bénéficiaires. Il a également déclaré que le programme PM-KISAN avait été lancé dans le cadre des efforts du gouvernement pour aider à doubler les revenus des agriculteurs.

La 9e tranche de PM-KISAN a été publiée en août 2021. Avec la dernière tranche libérée, le montant total fourni dans le cadre du programme a atteint environ Rs 1,8 lakh crore. Le programme PM-KISAN a été annoncé dans le budget de février 2019. Le premier versement était pour la période de décembre 2018 à mars 2019

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.