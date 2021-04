Le PM Modi annonce un partenariat climatique entre l’Inde et les États-Unis pour 2030

«Notre objectif ambitieux d’énergie renouvelable de 450 gigawatts d’ici 2030 montre notre engagement», a déclaré Modi, ajoutant que «malgré nos défis de développement, nous avons pris de nombreuses mesures audacieuses en matière d’énergie propre, d’efficacité énergétique, de boisement et de biodiversité».

Pour améliorer l’accès au financement des technologies propres, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé jeudi le lancement du «partenariat Inde-États-Unis pour le climat et les énergies propres à l’horizon 2030». Modi a fait cette annonce en s’adressant au sommet des dirigeants en ligne sur le climat à l’invitation du président américain Joseph R Biden, auquel participaient près de 40 autres dirigeants mondiaux.

«Ensemble, les deux pays aideront à mobiliser des investissements, à démontrer des technologies propres et à permettre des collaborations vertes», a déclaré le Premier ministre, ajoutant qu ‘«en tant que pays en développement respectueux du climat, l’Inde accueille les partenaires pour créer des modèles de développement durable en Inde». Les objectifs spécifiques du partenariat indo-américain n’ont pas été précisés.

Conformément à la contribution prévue déterminée au niveau national (INDC) dans le cadre de l’accord de Paris sur le changement climatique COP21, l’Inde souhaite avoir une capacité de production électrique installée de 40% à partir de ressources énergétiques non fossiles d’ici 2030. À cette fin, elle a déjà déclaré son objectif d’installer 450 giga-watts de capacité d’énergie renouvelable d’ici la fin de la décennie.

«Notre objectif ambitieux d’énergie renouvelable de 450 gigawatts d’ici 2030 montre notre engagement», a déclaré Modi, ajoutant que «malgré nos défis de développement, nous avons pris de nombreuses mesures audacieuses en matière d’énergie propre, d’efficacité énergétique, de boisement et de biodiversité». Bien que les émissions de CO2 en Inde soient désormais globalement au même niveau que les émissions de l’Union européenne à 2,35 giga tonne (milliards de tonnes), elles restent deux tiers inférieures et 60% inférieures à la moyenne mondiale par habitant.

La capacité actuelle de production d’énergie renouvelable installée est de 94 GW et environ 34 GW sont à différentes étapes de mise en œuvre et 30 GW à différentes étapes de l’appel d’offres. De plus, 46,2 GW d’hydroélectricité et 6,8 GW de capacités nucléaires sont également actuellement en ligne.

Lors de sa récente visite en Inde au début du mois, l’envoyé présidentiel spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry, a qualifié l’Inde d ‘«opportunité d’investissement brûlante» en raison des efforts du pays pour augmenter la part des énergies renouvelables dans le panier énergétique, ajoutant que «l’Inde voit cela et L’Inde saisit cette opportunité ».

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.