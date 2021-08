Le PM Modi appelle India Inc à libérer l’esprit des animaux et à stimuler les investissements

in

Le Premier ministre Narendra Modi a appelé mercredi les entreprises indiennes à éveiller leur esprit animal et à stimuler les investissements, en profitant d’une série de réformes entreprises par son gouvernement dans des domaines critiques allant de la fiscalité des entreprises aux lois du travail. Appelant à renforcer davantage le partenariat pour atteindre les objectifs d’autosuffisance, Modi a déclaré que l’économie s’était à nouveau accélérée après un glissement induit par Covid. La dernière décision de rejeter un amendement fiscal rétrospectif de 2012 corrigera une erreur historique et renforcera la confiance des investisseurs dans le régime fiscal du pays, a-t-il déclaré lors de la réunion annuelle de la CII.

Énumérant une série de réformes entreprises ces dernières années, le Premier ministre a déclaré que le taux d’imposition des sociétés avait été réduit (à seulement 15 % pour les nouvelles unités de fabrication), des dizaines d’infractions à la loi sur les sociétés ont été dépénalisées et un dédale de règles du travail complexes ont été compressés en seulement quatre codes pour assurer la facilité de faire des affaires. Le rôle des acteurs privés dans l’édification de la nation est promu en réduisant la présence dominante du secteur public même dans les secteurs stratégiques.

Le Premier ministre s’est engagé à faire plus pour assurer une plus grande facilité de faire des affaires en Inde, mais a également souhaité que le secteur privé s’implique.

« Les réformes que nous avons apportées ne sont pas ordinaires ; ceux-ci ont été évoqués pendant des siècles mais n’ont jamais été tentés », a-t-il déclaré. Dans une référence probablement voilée aux réformes de 1991 à la suite de la crise de la balance des paiements, qui, selon les critiques, ont dû être entreprises par contrainte, Modi a déclaré : « Nous n’entreprenons des réformes sous aucune contrainte, mais les réformes sont une question de condamnation pour ce gouvernement. La TPS est restée bloquée pendant tant d’années (avant son déploiement en 2017) parce que les gouvernements précédents n’avaient pas le courage de prendre des risques politiques, a-t-il déclaré.

L’exploitation commerciale du charbon a reçu un coup de pouce; le secteur spatial s’est ouvert au secteur privé ; l’imposition sans visage a été introduite; et les formalités administratives qui avaient entravé les perspectives commerciales du pays pendant des décennies ont été radicalement supprimées. L’Inde, qui craignait autrefois les investissements étrangers, accueille aujourd’hui des investissements de toutes sortes, a déclaré le Premier ministre.

Le gouvernement ou le secteur public ne peuvent à eux seuls catapulter les activités de recherche et développement au niveau souhaité ; le rôle du secteur privé est essentiel dans ce secteur.

Après une contraction de 7,3 % au cours de l’exercice 21, l’économie devrait croître de 9 à 11 % au cours de l’exercice en cours, alors que l’impact de la deuxième vague s’atténue, selon diverses estimations. Pour stimuler la croissance, le gouvernement a budgété une augmentation de 30%, d’une année sur l’autre, des dépenses d’investissement à Rs 5,54 lakh crore pour FY22. Au cours des deux premiers mois de cet exercice, les investissements budgétaires ont augmenté de 14% par rapport à l’année précédente, et les grandes CPSE se sont également bien acquittées du respect de leurs objectifs d’investissement, en partie grâce à l’incitation constante du gouvernement. Cependant, elle a également besoin de capitaux privés massifs pour stimuler la croissance.

Le Premier ministre a déclaré que l’écosystème des start-up du pays avait également mûri aujourd’hui. Il y a environ 3-4 licornes il y a 6-7 ans, l’Inde en compte maintenant environ 60. Sur ces 60 licornes, 21 ont émergé au cours des derniers mois. Beaucoup d’entre eux ont des intérêts divers. La réponse des investisseurs a été formidable pour ces start-ups et cela indique que le pays a des opportunités de croissance extraordinaires, a-t-il ajouté.

