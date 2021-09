Le PM Modi assistera virtuellement au sommet de l’OCS ; L’Afghanistan, le terrorisme et l’adhésion de l’Iran à l’ordre du jour

En 2021, le Tadjikistan assure la présidence du groupement. (Fondation pour la recherche des observateurs)

Le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Douchanbé plus tard cette semaine devrait délibérer sur deux questions cruciales : l’adhésion de l’Iran à cette organisation et l’évolution de la situation sécuritaire en Afghanistan.

Le Premier ministre Narendra Modi participera au sommet des chefs d’État de l’OCS qui se déroulera en mode hybride du 16 au 17 septembre à Douchanbé, au Tadjikistan. Alors que le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre pakistanais Imran Khan et les dirigeants des pays d’Asie centrale seront présents en personne, le président chinois Xi Jinping sera très probablement présent virtuellement.

Le sommet prend de l’importance car il se déroule à un moment où les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan et ont déclaré la formation d’un gouvernement intérimaire, après que les forces dirigées par les États-Unis ont quitté ce pays après deux décennies. Cela a fait craindre une augmentation du trafic de drogue, des groupes terroristes opérant depuis l’Afghanistan.

Selon le professeur Rajan Kumar, School of International Studies, JNU, « l’adhésion de l’Iran à cette organisation est en attente depuis un certain temps. Il avait demandé l’adhésion à part entière en 2008 et à nouveau en 2010, mais le Tadjikistan et l’Ouzbékistan se seraient opposés à son adhésion.

Pourquoi certains pays de la CEI se sont-ils opposés à l’adhésion de l’Iran à l’OCS ?

« Le Tadjikistan était opposé à l’Iran parce que ce dernier soutenait un rival du Parti de la renaissance islamique du Tadjikistan, un groupe extrémiste cherchant à organiser un coup d’État et à changer le régime là-bas. La politique de “pression maximale” de l’administration Trump était un autre facteur sur le chemin de son adhésion », a expliqué le professeur Rajan à Financial Express Online.

Selon lui, « Dans l’OCS, les décisions sont basées sur le consensus. Par conséquent, tout veto peut empêcher un nouvel État de rejoindre l’organisation. En tant qu’observateur depuis 2005, l’Iran estime que les obstacles politiques ont été levés et que tous les membres sont prêts à soutenir son adhésion. Ebrahim Raisi, le président nouvellement élu de l’Iran, participera au sommet de Douchanbé.

Situation en Afghanistan et talibans

Partageant son point de vue, le professeur Rajan déclare : « Depuis 2012, l’Afghanistan a un statut d’observateur au sein de l’OCS. La communauté internationale, y compris l’OCS, n’a pas encore reconnu le gouvernement taliban à Kaboul.

« Par conséquent, il n’est pas clair quel groupe participera depuis l’Afghanistan. Il est possible que le Sommet établisse des stratégies pour traiter avec le gouvernement taliban à Kaboul. Le Pakistan et la Chine sont susceptibles de persuader d’autres membres de négocier avec les talibans. La Russie, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan et l’Inde seraient beaucoup plus prudents en prenant des mesures qui pourraient fournir une reconnaissance de jure aux talibans », a-t-il déclaré.

« New Delhi met l’accent sur un dialogue intra-afghane et un gouvernement inclusif à Kaboul. Le gouvernement du Tadjikistan et de l’Iran ont exprimé leur mécontentement face au traitement réservé à la minorité tadjike en Afghanistan. À l’exception du Pakistan et peut-être de la Chine, d’autres États insisteront probablement pour que les talibans forment un gouvernement inclusif en Afghanistan. »

Terrorisme et trafic de drogue

Il existe un consensus général sur le fait que l’Afghanistan ne devrait pas devenir le foyer d’activités terroristes et le gouvernement de Kaboul subira des pressions pour freiner les activités de l’EI et d’Al-Qaida.

Deux autres préoccupations pour la Russie et l’Asie centrale en particulier sont la crise des réfugiés et le trafic de drogue. Ils s’attendraient à un certain engagement des talibans avant de s’engager dans la voie de la reconnaissance du gouvernement de Kaboul.

Membres de l’OCS

En 2021, le Tadjikistan assure la présidence du groupement. Il y a huit États membres : l’Inde, la Russie, le Pakistan et la Chine, et il y a quatre pays d’Asie centrale, le Tadjikistan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan. Et des pays comme l’Iran, l’Afghanistan, la Mongolie et la Biélorussie ont le statut d’observateur tandis que la Turquie, le Népal, le Sri Lanka, le Cambodge, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont obtenu le statut de partenaire de dialogue.

