Le PM Modi dédie sept nouveaux blocs d’alimentation de défense à la nation

Le Premier ministre Narendra Modi a dédié sept nouvelles PSU de défense à la nation à l’occasion propice de Vijayadashmi (15 octobre 2021).

Ces nouvelles sociétés ont été formées après que le gouvernement a approuvé la dissolution de l’Ordnance Factory Board (OFB), qui a été créé pour assurer l’efficacité, une meilleure qualité, la compétitivité et stimuler les exportations.

Les sept sociétés produiront des parachutes, des articles de confort pour les troupes, des armes, des véhicules, des munitions, des équipements opto-électroniques et plus encore pour l’utilisation des trois services, la police d’État ainsi que la Force centrale de police armée (CAPF).

Fond

Par une notification du gouvernement, l’OFB a été dissous avec effet au 1er octobre 2021 et sept nouvelles sociétés Yantra India Limited, Armored Vehicles Nigam Ltd., India Optel Ltd., Troops Comforts Ltd., Advanced Weapons and Equipment India Ltd, Gliders India Ltd. , et Munitions India Ltd., ont reçu les contrats et les retraits en suspens.

Sous l’OFB, il y avait 41 usines et 9 organes auxiliaires qui produisaient des armes légères, des canons d’artillerie, des canons antiaériens, des roquettes, des bombes, des équipements en cuir pour les soldats, des chars, des véhicules blindés de transport de troupes et des véhicules protégés contre les mines.

La décision de dissoudre l’OFB a été prise sur la base des recommandations formulées par divers comités de haut niveau sur deux décennies. Les comités, dans leurs recommandations, avaient souligné l’amélioration du fonctionnement de l’OFB et rendu les usines sous-jacentes autonomes et compétitives car elles jouaient un rôle essentiel dans la préparation de la défense de la nation.

La performance globale de l’OFB et de ses usines a toujours été remise en cause ainsi que la qualité des produits qu’elle a fabriqués.

Que se passe-t-il maintenant ?

Il y a environ 70 000 employés dans ces usines qui ont maintenant été envoyés dans les sept nouvelles entités. Et le gouvernement a déjà annoncé qu’il n’y aurait aucun changement dans les conditions de service des employés.

Conformément à l’arrêté du gouvernement, tous les salariés (Groupe A, B et C) issus des différentes unités de production ci-après sont transférés dans les nouvelles sociétés et ils sont en députation réputée qui est initialement de deux ans. Ils resteront des fonctionnaires.

Cet effort de création de nouvelles DPSU s’inscrit dans le cadre des réformes du gouvernement dans le secteur de la Défense pour rendre le pays moins dépendant des importations de divers produits.

