Le PM Modi dévoile la statue d’Adi Guru Shankaracharya à Kedarnath et inaugure divers projets

Il s’agit de la cinquième visite de PM Modi au temple au cours des sept dernières années.

Le Premier ministre Narendra Modi a offert aujourd’hui des prières au temple de Kedarnath Shiva et a dévoilé une statue de 12 pieds d’Adi Guru Shankaracharya. La statue pesant 35 tonnes est placée dans le samadhi reconstitué du voyant près du temple. Les travaux de reconstruction du Samadhi et de la statue avaient commencé en 2019. Adi Guru Shankaracharya, le voyant du VIIIe siècle, avait atteint Moksha à Kedarnath. Le dévoilement de la statue a été diffusé en direct dans les 12 jyotirlingas, quatre mutts Shankaracharya (monastères), le lieu de naissance d’Adi Guru Shankaracharya et plusieurs temples importants à travers le pays. Il s’agit de la cinquième visite de PM Modi au temple au cours des sept dernières années.

सुन्दर अति हिमालय, मन्दिर सुन्दरम ।

मन्दाकिनी सरस्वती, केदार नमाम्यहम ।। श्री @narendramodi भगवान केदार का कर रहे हैं। pic.twitter.com/NZt0HV5FnT – BJP (@BJP4India) 5 novembre 2021

Le Premier ministre a également inauguré et posé la première pierre des projets de reconstruction de Kedarpuri d’une valeur de plus de 400 crore de roupies au temple himalayen.

श्री @narendramodi शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन किया। pic.twitter.com/CL6HNKKhXa – BJP (@BJP4India) 5 novembre 2021

Modi est arrivé à l’aéroport de Dehradun dans la matinée et a été reçu par le gouverneur de l’Uttarakhand, le lieutenant général Gurmit Singh (ret), le ministre en chef Pushkar Singh Dhami et ses collègues du cabinet Subodh Uniyal et Ganesh Joshi, ainsi que le président de l’Assemblée d’Uttarakhand, Premchand Aggarwal.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.