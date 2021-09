Le PM Modi devrait féliciter Karmo Devi, 52 ans, qui a inoculé plus de 21000 doses de Covid

Karmo Devi vaccinant un bénéficiaire. (Crédit : L’Indian Express)

L’Himachal Pradesh va être félicité par le Premier ministre Narendra Modi pour être devenu le premier État du pays à avoir inoculé à 100 pour cent de la population de 18 ans et plus avec au moins une dose de vaccin contre le coronavirus le 6 septembre. Dans la réussite de l’État du nord de l’Himalaya se trouve la contribution d’innombrables agents de santé dont un Karmo Devi dont les efforts se démarquent.

L’agent de santé Karmo Devi, 52 ans, a administré à lui seul 21 881 doses de vaccin contre le coronavirus à l’hôpital gouvernemental du district d’Una. La contribution exceptionnelle de Devi à elle seule pourrait être mesurée par le fait que sur les 35 000 doses impaires administrées à l’hôpital, Karmo Devi a inoculé à lui seul 21 881 doses, soit près des deux tiers de l’ensemble de l’inoculation effectuée au centre, selon l’Indian Express. signalé.

Le Dr Nikhil Sharma, médecin et responsable du centre de vaccination, a déclaré à l’Indian Express que le personnel était extrêmement effrayé avant le début de la campagne de vaccination, mais Karmo Devi s’est manifesté et a volontiers accepté de vacciner les bénéficiaires. Sharma a ajouté que lorsque le portail CoWin était initialement confronté à des problèmes, c’est Devi qui a écrit manuellement les dossiers des bénéficiaires et a ensuite aidé à stocker les mêmes données sur le portail.

S’adressant à l’Indian Express, Devi a déclaré qu’elle n’avait pas peur de la campagne de vaccination car elle savait que les vaccins sont la seule garantie contre le virus. Elle a ajouté qu’après avoir pris les précautions nécessaires, elle a continué à terminer son travail tous les jours. De début mars à mai, Devi a continué à vacciner sans relâche des dizaines de bénéficiaires à l’hôpital. Elle a mentionné que son travail ne s’arrêtait pas même le dimanche et les jours fériés, car la peur de la deuxième vague de coronavirus montait en flèche et l’administration souhaitait administrer des vaccins au plus grand nombre de bénéficiaires possible.

En plus de la peur du virus mortel, ce qui a rendu le voyage plus difficile pour Devi était un petit accident dans lequel elle s’est fracturé la jambe le 4 juillet. Alors que l’administration de l’hôpital a conseillé le reste d’environ quatre semaines, Devi a repris du service après le passage de huit jours. Le Dr Raman Kumar Sharma, médecin-chef, a déclaré à l’Indian Express que Devi était l’un des membres du personnel les plus dévoués de l’équipe de l’hôpital et qu’elle a continué son travail malgré son malaise. Submergée par la nouvelle de sa conversation probable avec le Premier ministre Modi, Devi a déclaré qu’elle serait honorée de parler au Premier ministre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.