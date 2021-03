Le PM Modi en visite au Bangladesh: la défense, la sécurité, la culture, la connectivité et l’infra seront au centre des discussions

Les remarques du ministre des Affaires étrangères revêtent une importance alors que l’Inde s’est concentrée sur l’amélioration de la connectivité des infrastructures avec le Bangladesh.

Le Premier ministre Narendra Modi est prêt pour une visite de deux jours (26-27 mars 2021) à Dhaka où il s’entretiendra avec son homologue bangladaise Sheikh Hasina. Informant les médias à New Delhi avant la visite, le secrétaire aux Affaires étrangères, Harsh V Shringla, a déclaré: «L’expansion de la défense et de la sécurité est un aspect important de nos relations avec le Bangladesh. Et l’Inde continuera à ajouter «plus de profondeur et d’élan» à cet aspect de nos relations bilatérales. »

Accord de défense Inde-Bangladesh

En octobre 2019, les deux pays avaient signé un pacte pour la mise en place d’un système conjoint de surveillance côtière. Celui-ci a été mis en place pour protéger leurs intérêts stratégiques dans le domaine maritime. Dans le cadre du pacte, l’Inde doit mettre en place une vingtaine de stations radar de surveillance côtière.

Financial Express Online a rapporté plus tôt que les deux pays s’efforçaient d’approfondir les initiatives existantes, y compris le partage de renseignements, tout en explorant simultanément de nouveaux domaines de coopération. Avec une résolution réussie de la frontière maritime entre les deux pays en 2014, la coopération en matière de sécurité a également été étendue au domaine maritime.

«Les deux pays ont conclu un accord et mènent régulièrement des exercices militaires conjoints axés sur la formation et le renforcement des capacités. En outre, c’est une pratique régulière pour les chefs de nos forces armées de se rendre au Bangladesh », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Selon le secrétaire aux Affaires étrangères, Shringla, «En plus d’accorder une ligne de crédit de 500 millions de dollars au Bangladesh pour les importations de défense en provenance de l’Inde, 18 nouveaux mortiers de 120 mm ont été fournis à l’armée bangladaise en décembre 2020 dans le cadre d’une coopération entre les armées.

«Plus tôt cette année, un contingent bangladais des trois services, composé de 122 membres, avait participé au défilé de la fête de la République en Inde. Pour la première fois au cours des 50 dernières années, deux navires de la marine indienne – INS Kulish et INS Sumedha – ont visité le port de Mongla au Bangladesh du 8 au 10 mars », a-t-il ajouté.

Les navires de la marine indienne Sumedha est un navire de patrouille extracôtier construit localement et Kulish est une corvette de missiles guidés indigène.

Même le chef de l’armée de l’air indienne (IAF) RKS Bhadauria s’était rendu au Bangladesh en février.

Les remarques du ministre des Affaires étrangères revêtent une importance alors que l’Inde s’est concentrée sur l’amélioration de la connectivité des infrastructures avec le Bangladesh.

Pourquoi le Bangladesh est-il un partenaire clé dans le quartier?

Les deux pays partagent une culture, une histoire et une langue communes. L’Inde partage sa plus longue frontière terrestre, reliant la région du nord-est de l’Inde au Bangladesh. Sa situation géographique unique l’a rendu crucial pour le développement du nord-est de l’Inde, en particulier pour améliorer la connectivité de la région. Par conséquent, le Bangladesh a une importance stratégique pour la sécurité de l’Inde, en particulier pour assurer la paix et la stabilité dans le nord-est.

Dans le cadre de la politique de voisinage d’abord du Premier ministre Narendra Modi, un accent particulier est mis sur l’amélioration des liens avec le Bangladesh, qui est devenu une porte d’entrée clé pour les initiatives sous-régionales de l’Inde, l’Initiative du golfe du Bengale pour la coopération technique et économique multisectorielle (BIMSTEC ). Et l’initiative Bangladesh-Bhoutan-Inde-Népal (BBIN) aussi.

Sécurité maritime Inde-Bangladesh

Pour la première fois, deux navires de la marine indienne ont atteint le port de Mongla au Bangladesh. Cela était conforme à SAGAR – Sécurité et croissance pour tous dans la région, et rendait hommage aux combattants et aux citoyens bangladais et indiens qui ont sacrifié leur vie pendant la guerre de libération de 1971.

Partageant son point de vue avec Financial Express Online, l’ancien porte-parole du capitaine de la marine indienne DK Sharma a déclaré: «Notre relation avec le Bangladesh est unique et spéciale. C’est notre très important voisin maritime. La montée de l’influence et de la présence chinoises dans la région de l’océan Indien est une source de préoccupation pour tous les littoraux et la présence de la pêche INN chinoise dans nos eaux est une menace réelle (comme le rapportent les littoraux de la mer de Chine méridionale).

«Le Bangladesh s’associe aux démocraties du monde partageant les mêmes idées, lutter contre ce comportement affirmé de la Chine est un pas dans la bonne direction car il garantirait un ordre libre et fondé sur des règles dans les communs mondiaux. La marine indienne a mené des exercices bilatéraux avec le Bangladesh avec des patrouilles coordonnées sur l’IMBL », explique l’ancien porte-parole.

«Nous les avons libérés des atrocités que leur a infligées le Pakistan. Les relations militaires avec le Bangladesh se sont intensifiées au fil des ans et devraient être renforcées dans les jours à venir. Nous visons à être les partenaires de sécurité privilégiés pour tous nos voisins du littoral et avons apporté toute leur aide au renforcement de leurs capacités et à l’amélioration de leurs capacités.

«L’Inde a une industrie de la défense robuste. New Delhi a accordé une ligne de crédit de 500 millions USD pour les exportations de défense de l’Inde et nous leur avons également étendu les installations de nos chantiers navals de défense en cas de besoin », dit-il.

Selon le Capt Sharma, «La géographie de l’État est très cruciale pour nous compte tenu des voisins qu’ils ont dans leur nord et leur sud. Et le pays est passé de «pays les moins avancés» (PMA) à «nation en développement». Par conséquent, la reprise économique réalisée par le Bangladesh pendant la période de pandémie, alors que le monde était en chute libre, est un autre facteur dont il faut tenir compte. »

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.