Le PM Modi exprime son chagrin face aux décès dans l’explosion de la chaudière de Muzaffarpur

Le Premier ministre Narendra Modi a exprimé dimanche sa tristesse face à la perte de vies humaines dans l’explosion d’une chaudière à Muzaffarpur dans le Bihar et a exprimé ses condoléances aux familles des victimes.

Modi a approuvé une ex-gratia de Rs 2 lakh chacun du Fonds national de secours du Premier ministre pour les plus proches parents du défunt. Les blessés recevront chacun 50 000 roupies, a déclaré le PMO.

Il a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Au moins six personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées lorsqu’une explosion de chaudière à l’intérieur d’une usine a fait tomber la structure et laissé de nombreux bâtiments à proximité gravement endommagés, a déclaré un haut responsable.

