Le PM Modi fulmine contre les députés du BJP disparus à Rajya Sabha et demande la liste des absents

L’absence des députés du BJP Rajya Sabha lors de l’adoption d’un projet de loi crucial ne s’est pas bien passée avec le Premier ministre Narendra Modi. S’opposant fortement à l’absence de certains députés du BJP à Rajya Sabha lors de l’adoption de l’ordonnance sur la réforme des tribunaux (rationalisation et conditions de service), projet de loi de 2021, le Premier ministre Modi a demandé au ministre des Affaires parlementaires de dresser une liste des députés qui n’étaient pas présent dans la maison. Le Premier ministre Modi a fait ces remarques lors de la réunion du parti parlementaire BJP aujourd’hui, a rapporté The Indian Express.

Le projet de loi de 2021 sur la réforme des tribunaux (rationalisation et conditions de service) remplacera une ordonnance. Le projet de loi était l’un des trois qui ont été adoptés au Parlement hier pour abolir plusieurs tribunaux d’appel, mettre fin à l’impôt rétrospectif et créer une nouvelle université centrale au Ladakh.

Notamment, les députés de l’opposition avaient déposé une résolution statutaire contre le projet de loi. Cependant, la résolution a été rejetée et le gouvernement a réussi à faire adopter le projet de loi par un vote vocal. Le Premier ministre Modi avait également demandé aux députés du parti de rester présents dans la maison pendant l’adoption de projets de loi cruciaux.

Le Premier ministre Modi a déclaré qu’il avait été contraint de rechercher les noms des députés disparus car il avait déjà demandé à tous les législateurs d’être réguliers dans les deux chambres, a déclaré un député présent lors de la réunion.

Lors de la précédente réunion parlementaire du parti il ​​y a quelques jours, le Premier ministre Modi avait demandé aux députés d’entreprendre des campagnes de masse sur les questions d’éradication de la malnutrition, d’encourager les sports et les jeux et de faire connaître la carte d’or d’Ayushman Bharat.

Il a demandé aux députés de veiller à ce que les programmes sociaux visant à fournir une nutrition soient mis en œuvre sur le terrain. Le Premier ministre Modi a également demandé aux députés de se concentrer sur la mise en œuvre d’Ayushman Bharat et de veiller à ce que le traitement sans numéraire parvienne aux bénéficiaires.

