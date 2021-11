Le PM Modi inaugure la statue d’Adi Shankaracharya et les projets de réaménagement de Rs 400 crore Kedarpuri à Kedarnath

Le projet de reconstruction de Rs 400 crore Kedarpuri est un projet de rêve pour Modi, qui examine personnellement ses progrès à intervalles réguliers. (Twitter/ANI)

Le Premier ministre Narendra Modi a dévoilé aujourd’hui une statue de 12 pieds d’Adi Guru Shankaracharya à Kedarnath. Modi a offert des prières au temple avant de dévoiler la statue de 35 tonnes, dont les travaux ont commencé en 2019. Il a également inauguré une pléthore de projets, dont le samadhi (lieu de repos) reconstruit de Shankaracharya. Le samadhi a subi de lourds dégâts lors du déluge de 2013 près de la Mandakini, un affluent du Gange, dans le district de Rudraprayag. Le voyant du VIIIe siècle Shankaracharya avait atteint le moksha (illumination) à Kedarnath.

Les événements ont été diffusés en direct dans les 12 jyotirlingas, quatre monastères de Shankaracharya, son lieu de naissance et plusieurs temples importants en Inde.

« Vous êtes tous témoins de l’inauguration du samadhi Adi Shankaracharya ici aujourd’hui. Ses fidèles sont présents ici en esprit. Tous les mathématiques et les jyotirlingas du pays sont liés à nous aujourd’hui », a déclaré Modi, cité par Asian News International.

Lors de sa cinquième visite au temple en tant que Premier ministre, Modi a rendu hommage au Seigneur Shiva au temple et a participé à l’aarti avant de se lancer dans une circumambulation.

Le Premier ministre est arrivé à l’aéroport de Dehradun tôt ce matin et a été accueilli par le ministre en chef de l’Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, et le gouverneur Lt Gen Gurmit Singh (à la retraite).

Il a inauguré des projets de réaménagement d’une valeur de Rs 130 crore à Kedarnath, notamment le mur de soutènement Saraswati aasthapath et les ghats, les maisons Tirth Purohit, le mur de soutènement Mandakini aasthapath et le pont Garud Chatti sur la Mandakini.

Le projet de reconstruction de Rs 400 crore Kedarpuri est un projet de rêve pour Modi, qui examine personnellement ses progrès à intervalles réguliers.

« Après (la) destruction de 2013, les gens pensaient si Kedarnath pouvait être réaménagé. Mais une voix en moi m’a toujours dit que Kedarnath serait à nouveau réaménagé », a déclaré Modi.

« J’ai régulièrement examiné les travaux de réaménagement de Kedarnath de Delhi. J’ai passé en revue l’avancement des différents travaux menés ici à travers des images de drones. Je tiens à remercier tous les rawals ici pour leurs conseils pour ces travaux.

Dhami et ses collègues du Cabinet ont passé en revue les préparatifs au temple avant la visite de Modi. Le ministre en chef a déclaré que Modi envisageait de développer Devbhoomi comme la capitale spirituelle et culturelle du monde où les gens viennent pour la paix, a déclaré Dhami.

Le réaménagement à grande échelle de Kedarnath est une étape vers la mise en œuvre de cette vision, a ajouté Dhami.

