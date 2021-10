Le PM Modi inaugure l’aéroport international de Kushinagar, déclare qu’il est « temps de respecter l’engagement »

L’aéroport a été construit à un coût estimé de Rs 260 crore et permettra aux pèlerins nationaux et internationaux de visiter le site « mahaparinirvana » du Seigneur Bouddha.

Le Premier ministre Narendra Modi a inauguré mercredi l’aéroport international de Kushinagar, qui vise à relier les sites de pèlerinage bouddhistes du monde entier.

« L’aéroport international de Kushinagar est le résultat de décennies d’espoirs et d’attentes. Mon bonheur est double aujourd’hui. En tant que curieux au sujet du voyage spirituel, j’ai un sentiment de satisfaction. En tant que représentant de la région de Purvanchal, il est temps de remplir un engagement », a-t-il déclaré lors de l’événement d’inauguration.

C’est le troisième aéroport international de l’Uttar Pradesh. À l’heure actuelle, deux aéroports internationaux – l’aéroport international Chaudhary Charan Singh à Lucknow et l’aéroport international Lal Bahadur Shastri à Varanasi – sont opérationnels dans l’État tandis qu’un autre est en cours à Jewar dans le Gautam Budh Nagar.

L’inauguration de l’aéroport international de Kushinagar a été marquée par l’atterrissage du vol inaugural à l’aéroport de Colombo, au Sri Lanka, dirigé par le ministre sri-lankais Namal Rajapaksa, fils du Premier ministre Mahinda Rajapaksa, transportant une délégation sri-lankaise de plus de 100 moines bouddhistes et dignitaires, y compris l’entourage de la sainte relique de 12 membres apportant les reliques sacrées du Bouddha pour l’exposition.

L’aéroport a été construit pour un coût estimé à 260 crores de roupies et permettra aux pèlerins nationaux et internationaux de visiter le site « mahaparinirvana » du Seigneur Bouddha et constitue un effort pour relier les sites sacrés du pèlerinage bouddhiste à travers le monde, a-t-il ajouté. L’aéroport desservira les districts voisins de l’Uttar Pradesh et du Bihar et constitue une étape importante pour stimuler les opportunités d’investissement et d’emploi dans la région.

PM Modi visitera également le temple Mahaparinirvana et rendra hommage à la statue allongée du Seigneur Bouddha et plantera également un jeune arbre Bodhi.

Il participera à un événement, organisé pour marquer le jour ‘abhidhamma’ qui symbolise la fin de la retraite pluvieuse de trois mois – ‘varshavaas’ ou ‘vassa’- pour les moines bouddhistes au cours de laquelle ils restent à un endroit dans le vihara et le monastère et prient . L’événement réunira également d’éminents moines du Sri Lanka, de Thaïlande, du Myanmar, de Corée du Sud, du Népal, du Bhoutan et du Cambodge, ainsi que des ambassadeurs de divers pays.

Le ministre en chef Yogi Adityanath a déclaré mardi que le démarrage d’un aéroport international à Kushinagar apportera d’immenses opportunités d’emploi et de tourisme dans l’est de l’Uttar Pradesh. « L’aéroport apportera d’immenses opportunités d’emploi et de tourisme et Kushinagar est impatient d’accueillir les délégués sri-lankais et le Premier ministre Modi mercredi. Nous pourrons envoyer le message d’amitié et de compassion internationales au Seigneur Bouddha, partout dans le monde. » il a dit.

Le CM a déclaré: «UP a la chance d’avoir le troisième aéroport international de PM Modi et le nouvel aéroport ici va jouer un rôle vital dans le développement d’East UP et de West Bihar. Une grande partie du pays ami, le Népal, en bénéficiera également.

