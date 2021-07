Le PM Modi inaugure le centre de congrès Rudraksh financé par la JICA à Varanasi

La première pierre de Rudraksh a été posée en 2015 lors d’une visite à Varanasi du Premier ministre japonais de l’époque, Shinzo Abe. (Crédit image: PM Narendra Modi sur Twitter)

Le Premier ministre Narendra Modi a inauguré aujourd’hui le centre de coopération et de congrès international Rudraksh dans sa circonscription parlementaire de Varanasi. Le centre de congrès de deux étages peut accueillir 1 200 personnes et a été construit avec l’aide de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Lors de son discours au centre des congrès, Modi a remercié le peuple japonais, le gouvernement du pays japonais et Suzuki Satoshi, son ambassadeur en Inde. Il a également remercié son Yoshihide Suga, son homologue japonais, de s’être personnellement intéressé au projet. Il s’est félicité qu’un nouveau chapitre de l’amitié s’écrive aujourd’hui et a évoqué le train à grande vitesse et le couloir industriel Delhi-Mumbai, en cours de construction avec la coopération japonaise.

Construit pour environ Rs 200 crore sur trois acres de terrain Sigra, le centre de congrès ultramoderne se positionne comme le lieu idéal pour les expositions, les conventions internationales et même les concerts. Un hall principal et une tour, un parking pouvant accueillir 120 voitures et des salles de réunion composent le centre des congrès. Le toit de la tour a été construit pour ressembler au Shiva Linga. Le centre des congrès possède également une galerie illustrant le patrimoine et la culture distincts de Varanasi, ainsi que des peintures murales mettant en valeur son lien avec la musique et les arts. Il répond également à toutes les normes environnementales et se qualifie pour le statut de niveau 3 dans le cadre de l’évaluation verte du Centre pour l’évaluation intégrée de l’habitat (GRIHA), ont déclaré des responsables.

La première pierre de Rudraksh a été posée en 2015 lors d’une visite à Varanasi du Premier ministre japonais de l’époque, Shinzo Abe. Avant son inauguration, Modi avait également salué le soutien japonais dans un tweet et déclaré que le centre des congrès ferait de la ville une destination attrayante pour les conférences et attirerait beaucoup plus de touristes et d’hommes d’affaires.

Modi a posé les premières pierres de plusieurs travaux publics et projets d’une valeur combinée de Rs 839 crore lors de sa visite à Varanasi. Parmi ces projets figurent le Centre de compétences et de soutien technique de l’Institut central d’ingénierie et de technologie pétrochimiques, une usine de conditionnement intégrée de mangues et de légumes et 143 projets ruraux dans le cadre de la mission Jal Jeevan du Centre. Il a également inauguré l’aile de la santé maternelle et infantile à l’Université hindoue de Banaras.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.