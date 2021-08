Le PM Modi inaugurera demain le Jallianwala Bagh Smarak rénové

Alors que PM Modi inaugurera l’événement virtuellement depuis New Delhi, le site sera témoin de la présence des ministres en chef du Pendjab, de l’Haryana, de l’Uttarakhand, de l’Himachal Pradesh, du ministre de la Culture de l’Union et d’autres dignitaires.

Le Premier ministre Narendra Modi doit inaugurer samedi le complexe rénové du Jallianwala Bagh Smarak à Amritsar. Le Premier ministre Modi consacrera demain le complexe historique rénové au pays par vidéoconférence et inaugurera également une multitude d’autres galeries de musée sur le site historique d’Amritsar au Pendjab, selon un communiqué de presse publié par le bureau du Premier ministre (PMO).

Les quatre galeries du musée que PM Modi va consacrer ont été construites dans les bâtiments redondants et sous-utilisés du site et présenteront la série d’événements qui se sont déroulés au moment du massacre de Jallianwala Bagh. Les musées ont non seulement déployé la technologie de pointe, y compris la projection cartographique, la représentation 3D, mais ont également installé de magnifiques installations d’art et de sculpture dans les musées. Un spectacle son et lumière spécial a également été conçu pour présenter les événements tragiques qui se sont déroulés le 13 avril 1919 lorsque les forces britanniques sous le commandement du général Dyer ont abattu des centaines de manifestants sur le site pour protester contre l’arrestation de combattants de la liberté.

Parmi les autres changements majeurs apportés lors de la rénovation du site, citons le puits Shaheedi réparé, le rajeunissement de l’étang d’eau voisin, des voies plus larges pour faciliter le passage des visiteurs et l’éclairage des endroits stratégiques du site. Alors que PM Modi inaugurera l’événement virtuellement depuis New Delhi, le site sera témoin de la présence des ministres en chef du Pendjab, de l’Haryana, de l’Uttarakhand, de l’Himachal Pradesh, du ministre de la Culture de l’Union et d’autres dignitaires.

Massacre de Jallianwala

Quelques années après son retour d’Afrique du Sud, le Mahatma Gandhi était devenu le véritable leader des masses en luttant pour les droits des agriculteurs, des ouvriers et des ouvriers d’usine dans une série d’événements non violents à petite échelle « Satyagraha » à Champaran, Kheda et Ahmedabad. À une époque où le Congrès national indien se remettait des pertes subies après la scission de Surat en 1907, Gandhiji a insufflé un nouvel esprit au mouvement contre les Britanniques en lançant son premier mouvement de masse généralisé en Inde contre l’adoption de la loi Rowlatt dans l’année 1919. Le mouvement contre le régime répressif des Britanniques était le plus important depuis la révolution de 1857 et a réveillé les masses populaires contre la politique impitoyable des Britanniques.

Au cours du même mouvement de 1919, une grande congrégation d’Indiens protestait contre l’arrestation illégale des combattants de la liberté Saifuddin Kitchlu et Satya Pal lorsque les forces britanniques sous le commandement du général Dyer ont ouvert le feu contre les manifestants pacifiques non armés. L’événement a secoué les nerfs de la nation et a exposé le visage cruel du régime britannique. Accablé par la mort de nombreuses personnes et la violence, Gandhiji avait immédiatement annulé le mouvement pour lancer le mouvement de non-coopération un an plus tard en 1920 avec une plus grande vigueur.

