Le PM Modi inaugurera le 15 juillet le centre des congrès « Rudraksh » à Varanasi

Le Premier ministre Narendra Modi inaugurera jeudi Rudraksh, un centre international de coopération et de congrès à Varanasi, sa circonscription parlementaire. Le centre de congrès de deux étages, pouvant accueillir 1 200 personnes, a été construit avec l’aide de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Construit sur une parcelle de terrain de trois acres dans le quartier de Sigra de la ville, le centre de congrès coûte environ Rs 200 crore et se positionne comme l’endroit idéal pour accueillir toutes sortes de conventions internationales, d’expositions et même de concerts dans le but de renforcer le compétitivité en refondant son secteur touristique. Le centre des congrès comprend un hall principal avec une tour, un parking très spacieux pouvant accueillir 120 voitures et des salles de réunion. Le toit de la tour de la convention a été construit de telle manière qu’il ressemble au Shiva Linga. L’ensemble du bâtiment brillera avec des lumières LED la nuit. Le centre des congrès comprend également une galerie, qui présente la culture et le patrimoine distincts de la ville antique. Il a également des peintures murales qui représentent son art et sa musique. Le hall principal peut également être divisé en espaces plus petits, si nécessaire, pour des événements.

Le centre des congrès Rudraksh a été construit dans le souci de l’environnement. Il est apte à obtenir le statut de niveau 3 dans le cadre de la notation verte pour l’évaluation intégrée de l’habitat (GRIHA), ont déclaré des responsables. Des mesures de sécurité et de sûreté adéquates, notamment une entrée régulière et des entrées VIP et de service séparées, seront également mises en place dans le bâtiment du centre des congrès.

La JICA a accordé une subvention de 3 042 millions de yens japonais, soit environ 200 crores de roupies, et a aidé à la construction du centre de congrès dans le cadre du programme japonais d’APD. La première pierre du centre a été posée en 2015 lorsque le Premier ministre japonais de l’époque, Shinzo Abe, s’est rendu à Varanasi. L’objectif du projet était de permettre des interactions culturelles, en plus d’être une collaboration entre le Japon et l’Inde.

