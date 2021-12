Le PM Modi inaugurera le Kashi Vishwanath Dham réaménagé le 13 décembre, le BJP diffusera un événement en direct dans 51 000 emplacements

Les travailleurs du BJP exécuteront Swacchata Abhiyan dans des temples à travers le pays les 10 et 11 décembre, a déclaré le parti.

Le Bharatiya Janata Party a prévu une méga campagne de sensibilisation du public à la suite de la visite du Premier ministre Narendra Modi pour inaugurer le réaménagement Kashi Vishwanath Dham le 13 décembre. Le ministre en chef de l’UP Yogi Adityanath et environ 3 000 chefs religieux, saints, artistes et autres dignitaires de partout le pays participera au programme à Varanasi.

Le BJP a annoncé aujourd’hui qu’un festival serait organisé à Kashi tous les jours du 13 décembre 2021 au 14 janvier 2022. Le secrétaire général national du BJP, Tarun Chugh, a déclaré que le président du parti, JP Nadda, avait prévu la diffusion en direct de l’événement dans 51 000 lieux à travers le pays.

« Le 12 janvier est l’anniversaire de la naissance de Swami Vivekananda. Ce jour-là, une conférence des jeunes se tiendra à Kashi, à laquelle des milliers de jeunes participeront. La conférence de tous les ministres en chef et vice-ministres en chef des gouvernements du BJP débutera le 13 décembre et se poursuivra le 14 décembre. Tous les ministres en chef et vice-ministres en chef reviendront de Kashi après avoir fait le darshan le 15 décembre. Le 17 décembre, il y aura une conférence des maires de tout le pays à Kashi. Le 23 décembre, une grande conférence sur l’agriculture naturelle, les scientifiques de l’agriculture biologique, les agriculteurs et les nouveaux cultivateurs de différentes parties du pays se tiendra à Kashi », a déclaré Chugh.

Il a ajouté que tous les ministres de l’Uttar Pradesh participeront à l’événement. Il a déclaré que toutes les unités de l’État annonceront les détails de leur programme à partir de demain. « Le 9, à chaque niveau de district à travers le pays, l’annonce sera faite pour le programme » Divya Kashi, Bhavya Kashi « … Prabhat Pheri (marche du matin) sera sorti à travers le pays le 9 avec le chant de » Har Har Mahadev’. Les travailleurs du BJP exécuteront Swacchata Abhiyan dans des temples à travers le pays les 10 et 11 décembre. À Kashi, ces fonctions ont déjà commencé le 5 décembre », a déclaré Chugh.

Il a déclaré que le programme Samvaad sera organisé à Kashi à partir de demain et se poursuivra jusqu’au 13 décembre. Le chef du BJP a déclaré que ce serait comme Deepawali à Kashi le 13 décembre. Il a déclaré que les travailleurs du BJP prendront également des livres de prasad et d’histoire. liés à Kashi à plus de 5 maisons lakh. En gardant à l’esprit les élections UP, le BJP présentera l’événement en direct dans 27 000 endroits à travers l’État.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.