Le PM Modi inaugurera mardi le tronçon du métro de Kanpur et le projet Bina-Panki

Le Premier ministre Narendra Modi se rendra à Kanpur le 28 décembre pour inaugurer la section achevée du projet de métro ferroviaire de Kanpur et le projet de pipeline multi-produits Bina-Panki, a annoncé dimanche le PMO.

Il s’adressera également à la 54e cérémonie de remise des diplômes de l’IIT-Kanpur.

Notant que l’amélioration de la mobilité urbaine a été l’un des principaux domaines d’intervention du Premier ministre, le PMO a déclaré que le projet de métro était un autre pas dans cette direction.

Cette section achevée de neuf km de long va de IIT-Kanpur à Moti Jheel.

Modi inspectera également le projet de métro ferroviaire de Kanpur et effectuera un trajet en métro de la station de métro IIT à Geeta Nagar. La longueur totale du projet à Kanpur est de 32 km et est en cours de construction à un coût de plus de 11 000 crores de roupies, a déclaré le bureau du Premier ministre (PMO).

Le projet Bina-Panki, long de 356 km, a une capacité d’environ 3,45 millions de tonnes métriques par an. S’étendant de la raffinerie de Bina dans le Madhya Pradesh à Panki à Kanpur, le projet a été construit pour un coût de plus de 1 500 crores de roupies, a-t-il déclaré.

Cela aidera la région à accéder aux produits pétroliers de la raffinerie de Bina, a déclaré le PMO.

Lors de la convocation de l’IIT, où il est l’invité principal, les étudiants recevront des diplômes numériques grâce à une technologie interne basée sur la blockchain développée à l’institut dans le cadre du National Blockchain Project.

Le Premier ministre lancera les diplômes numériques basés sur la blockchain. Ces diplômes numériques peuvent être vérifiés à l’échelle mondiale et sont infalsifiables, a-t-il déclaré.

