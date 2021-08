Le PM Modi interagit avec les bénéficiaires de Garib Kalyan Anna Yojana, déclare que le Centre s’efforce de fournir toute l’aide possible aux citoyens

in

Le Premier ministre a également déclaré que le pays se dirigeait rapidement vers le cap des 50 crores de vaccination.

Le Premier ministre Narendra Modi a interagi aujourd’hui avec les bénéficiaires de Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana du Gujarat par visioconférence. Au cours de l’interaction, le Premier ministre Modi a déclaré que le gouvernement mettait tout en œuvre pour fournir toute l’aide possible aux citoyens et a réitéré que les programmes centraux devraient atteindre les bénéficiaires. Le Premier ministre Modi s’est dit satisfait que le problème de la ration des pauvres soit désormais résolu.

S’adressant aux participants après l’interaction où Gujarat CM Vijay Rupani était également présent, le Premier ministre Modi a déclaré que presque tous les gouvernements depuis l’indépendance ont parlé de fournir de la nourriture bon marché aux pauvres. Il a déclaré que si la portée et le budget des programmes de rationnement bon marché augmentaient d’année en année, leur effet restait limité.

Le Premier ministre Modi a félicité le gouvernement du Gujarat pour ses efforts. « Le gouvernement du Gujarat a mis en œuvre tous les projets sur le terrain dans l’intérêt de nos sœurs, de nos agriculteurs et de nos familles pauvres. Aujourd’hui, sous le Premier ministre Garib Kalyan Anna Yojana, la ration gratuite est distribuée à des centaines de milliers de familles du Gujarat », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le Premier ministre Garib Kalyan Anna Yojana était félicité dans le monde entier aujourd’hui alors que les experts louaient l’Inde pour avoir fourni gratuitement des céréales alimentaires à ses plus de 800 millions d’habitants pendant cette pandémie.

«Aujourd’hui, le pays dépense des milliers de millions de dollars en infrastructures, mais en même temps, nous établissons également de nouvelles références pour la facilité de vie, afin d’améliorer la qualité de vie des êtres humains ordinaires. L’autonomisation des pauvres est aujourd’hui une priorité absolue », a déclaré le Premier ministre.

PM Modi a également parlé du logement pour tous les programmes. «Lorsque 2 millions de familles pauvres recevront des maisons, cela signifie qu’elles pourront désormais vivre à l’abri de la peur du froid, de la chaleur et de la pluie. Non seulement cela, quand on a sa propre maison, sa vie est remplie de respect de soi, il prend de nouvelles résolutions dans la vie », a déclaré le Premier ministre.

Il a également déclaré qu’il y a quelques années, seuls les riches avaient des toilettes dans leur maison, mais maintenant, avec les pauvres qui ont également leurs propres toilettes, ils se considèrent comme l’équivalent des riches.

Le Premier ministre Modi a également fait l’éloge des athlètes indiens. « Cette fois, le plus grand nombre de joueurs indiens se sont qualifiés pour les Jeux olympiques. Cet objectif a été atteint tout en luttant contre la plus grande pandémie depuis 100 ans. Il y a beaucoup de matchs dans lesquels nous nous sommes qualifiés pour la première fois. Non seulement nous nous sommes qualifiés, mais nous donnons également une compétition difficile même aux athlètes de rang supérieur », a déclaré PM Modi.

Il a déclaré que le zèle, la passion et l’esprit des joueurs indiens sont au plus haut niveau aujourd’hui et une telle confiance vient lorsque le bon talent est identifié et encouragé. “Cette confiance vient lorsque les systèmes changent, deviennent transparents”, a déclaré le Premier ministre.

Le Premier ministre a également déclaré que le pays se dirigeait rapidement vers le cap des 50 crores de vaccination et a exhorté la population à se faire vacciner, à porter des masques et à éviter les foules autant que possible.

