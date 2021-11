Le PM Modi pose la première pierre de l’autoroute Rs 12 294 crore dans le Maharashtra

Le Premier ministre Narendra Modi. (Source de la photo : IE)

Le Premier ministre Narendra Modi a posé lundi la première pierre de Shri Sant Dnyaneshawar Maharaj Palkhi Marg et Shri Sant Tukaram Maharaj Palkhi Marg, d’une valeur de 12 294 crores de roupies, couvrant 350 km. Il a annoncé plusieurs projets routiers (223 km) qui renforceront la connectivité à Pandharpur dans le Maharashtra.

La construction de Sant Dnyaneshwar Palkhi Marg se déroulera en cinq phases et celle de Sant Tukaram Maharaj Palkhi Marg sera achevée en trois phases. Ces projets conduiraient non seulement à une meilleure connectivité avec la ville de pèlerinage, mais conduiraient également à un développement économique global de la région, créeraient plus d’emplois et offriraient une meilleure connectivité aux régions du sud de l’Inde, a déclaré Modi.

Ce tronçon a reçu le statut d’autoroute nationale et disposera de passerelles exclusives (Palkhi Marg) des deux côtés des autoroutes pour permettre un passage fluide des pèlerins. Le tronçon Pune-Pandharpur comportera quatre voies, 10 contournements et des commodités le long de l’itinéraire.

Les pèlerins ou warkaris entreprennent un voyage annuel de 21 jours en marchant de Pune à Pandharpur en transportant les Dnyaneshwar et Tukaram Palkhis. Ce pèlerinage de 350 km se parcourt à pied.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.