Le PM Modi posera la première pierre de l’Université des sports Major Dhyan Chand à Meerut

L’un des principaux domaines d’intérêt du Premier ministre est d’inculquer la culture sportive et de mettre en place des infrastructures sportives de classe mondiale dans toutes les régions du pays, et la création de cette université à Meerut sera une étape majeure vers la réalisation de cette vision, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Narendra Modi posera la première pierre de la Major Dhyan Chand Sports University à Meerut le 2 janvier, a annoncé vendredi son bureau. L’université sera établie dans les villages de Salawa et Kaili de la ville de Sardhana à Meerut pour un coût estimé à environ Rs 700 crore.

L’université sportive sera équipée d’infrastructures sportives modernes et à la pointe de la technologie, notamment des terrains de hockey et de football synthétiques, un terrain de basket-ball, de volley-ball, de handball et de kabaddi, un court de tennis sur gazon, une salle de gym, un stade de course synthétique, une piscine , une salle polyvalente et un vélodrome. Il abritera également des installations pour le tir, le squash, la gymnastique, l’haltérophilie, le tir à l’arc, le canoë et le kayak, entre autres.

L’université aura la capacité de former 1 080 sportifs dont 540 femmes et 540 sportifs, selon le communiqué.

