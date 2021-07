Le PM Modi salue la nation lors de la Journée internationale du tigre et cite une augmentation saine du nombre de tigres lors du recensement de 2018

À cette occasion, le ministre de la Culture et du Tourisme, G Kishan Reddy, a partagé les statistiques sur le tigre montrant une augmentation saine du nombre d’espèces.

Le Premier ministre Narendra Modi à l’occasion de la Journée internationale du tigre a salué aujourd’hui la communauté des amoureux de la faune. Le Premier ministre Modi s’est rendu sur Twitter et a exprimé ses salutations aux amoureux de la faune et de la flore passionnés par la conservation du tigre dans le monde entier. Le Premier ministre Modi a mentionné dans son tweet que le pays abritait 70% de la population mondiale de tigres et a réitéré l’engagement du gouvernement à garantir des habitats sûrs pour l’espèce et à entretenir son habitat et ses écosystèmes.

Dans ses précédents tweets sur le même problème, le Premier ministre Modi a déclaré que le pays disposait d’un total de 51 réserves de tigres réparties dans 18 États sillonnant l’ensemble du pays. Se référant au recensement du tigre de 2018, le Premier ministre Modi a déclaré que les données du recensement indiquaient une augmentation du nombre de l’animal national. Le Premier ministre Modi a ajouté que l’approche du gouvernement en matière de conservation du tigre accorde la plus haute importance à la participation des communautés locales à proximité des habitats du tigre.

Le #InternationalTigerDay, salutations aux amoureux de la faune, en particulier ceux qui sont passionnés par la conservation du tigre. Abritant plus de 70 % de la population mondiale de tigres, nous réitérons notre engagement à garantir des habitats sûrs pour nos tigres et à entretenir des écosystèmes respectueux des tigres. pic.twitter.com/Fk3YZzxn07 – Narendra Modi (@narendramodi) 29 juillet 2021

À cette occasion, le ministre de la Culture et du Tourisme, G Kishan Reddy, a partagé les statistiques sur le tigre montrant une augmentation saine du nombre d’espèces. Selon les informations partagées par le ministre, le pays comptait un total de 2226 tigres en 2014 et leur nombre est passé à 2967 en 2018. Le ministre a déclaré que le gouvernement central s’était engagé à fournir les mesures de protection et de conservation les plus élevées pour l’espèce Tigre et c’est grâce à ses efforts que le pays abrite désormais 70 pour cent de la population mondiale.

Le tigre est classé dans la catégorie « en danger » par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et bénéficie également de la protection la plus élevée du pays en raison de sa population menacée. Le nombre de tigres avait chuté à un rythme très rapide dans le pays jusque dans les années 1970, obligeant le gouvernement à lancer le projet Tigre. Depuis le début de ce siècle, le nombre de tigres s’est stabilisé et même augmenté dans certains de ses habitats. Située au sommet de la chaîne alimentaire, l’espèce est considérée comme indispensable à la santé de l’ensemble de l’écosystème.

