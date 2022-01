Le PM Modi salue l’exploit de 2 crores d’enfants se faisant vacciner

« Protéger la jeune Inde contre le COVID-19. Plus de 2 millions d’enfants âgés de 15 à 18 ans vaccinés contre le #COVID19 depuis le 3 janvier. Félicitations à tous mes jeunes amis qui se sont fait vacciner », avait-il déclaré.

Saluant l’exploit de plus de deux millions de jeunes de 15 à 18 ans vaccinés contre le COVID-19, le Premier ministre Narendra Modi a appelé samedi à poursuivre sur cette lancée.

Il a tweeté : « Excellent ! Bravo mes jeunes amis. Continuons sur cette lancée. Exhorter tout le monde à suivre tous les protocoles liés au COVID-19 et à se faire vacciner, si ce n’est déjà fait. » Il réagissait au tweet du ministre de la Santé Mansukh Mandaviya concernant l’exploit.

La vaccination des enfants de 15 à 18 ans a commencé le 3 janvier dans le pays.

