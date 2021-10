Le PM Modi s’entretient avec le CM Pushkar Singh Dhami et Ajay Bhatt alors que de fortes pluies frappent l’Uttarakhand

Modi s’est également entretenu avec le ministre de l’Union, Ajay Bhatt, originaire de l’État, à cet égard, ont indiqué des sources officielles. (Photo d’archive : IE)

Le Premier ministre Narendra Modi s’est entretenu mardi avec le ministre en chef de l’Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, pour faire le point sur la situation dans cet État durement touché par les pluies incessantes.

Le ministre en chef a informé Modi de la situation et a déclaré que l’administration était pleinement alerte. Modi a assuré Dhami de toute l’aide nécessaire pour faire face à la situation. Modi s’est également entretenu avec le ministre de l’Union, Ajay Bhatt, originaire de l’État, à cet égard, ont indiqué des sources officielles.

Cinq personnes, dont trois ouvriers népalais, ont été tuées et deux autres blessées lors d’incidents liés aux pluies dans l’Uttarakhand lundi. Les autorités de l’État ont conseillé aux pèlerins de Chardham de ne pas se rendre dans les temples himalayens jusqu’à ce que le temps s’améliore.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.