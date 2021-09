Selon le site Web de la Journée mondiale des rivières, les Nations Unies ont lancé la Décennie de l’eau, source de vie en 2005.

Journée mondiale des rivières : Lors de son allocution dimanche à Mann Ki Baat, le Premier ministre Narendra Modi a évoqué la Journée mondiale des rivières. Chaque année, le quatrième dimanche de septembre est célébré comme la Journée mondiale des rivières, et à cette occasion, PM Modi a exhorté les gens à célébrer les festivals liés aux rivières afin qu’ils puissent se connecter avec les rivières. Cela, a-t-il dit, conduirait à une diminution de la pollution des rivières, ce qui est particulièrement désapprouvé dans nos écritures. Il a également parlé de missions comme Namami Gange et a cité des incidents où l’amour humain et le soin des rivières ont conduit à la renaissance des rivières. Mais qu’est-ce que la Journée mondiale des rivières et pourquoi est-elle importante ? Financial Express Online explique.

Journée mondiale des rivières : histoire et origine

Selon le site Web de la Journée mondiale des rivières, les Nations Unies ont lancé la Décennie de l’eau pour la vie en 2005 dans le but de sensibiliser davantage à une meilleure prise en charge des ressources en eau. On pense qu’après le lancement de l’ONU, une proposition a été envoyée à l’ONU après s’être inspirée de l’initiative lancée par le célèbre défenseur des rivières Mark Angelo. Il a été proposé qu’un événement mondial soit organisé pour célébrer les rivières, comme l’avait fait Angelo lorsqu’il a fondé et dirigé la BC Rivers Day au Canada depuis 1980. Les agences des Nations Unies considéraient la Journée mondiale des rivières comme un bon choix à cet effet, et donc a approuvé la proposition. Ainsi, depuis 2005, les passionnés des rivières du monde entier célèbrent chaque année la Journée mondiale des rivières le quatrième dimanche de septembre.

Importance de la Journée mondiale des rivières

La journée est célébrée pour marquer l’importance des rivières, qui sont la clé de l’ensemble de l’écosystème aquatique qui fonctionne à travers le monde. Ce jour-là, de nombreuses valeurs des rivières sont soulignées par les personnes qui célèbrent activement l’occasion dans le but de sensibiliser les gens et de les encourager à améliorer la gestion de toutes les rivières dans le monde.

Ceci est important car la plupart des rivières, quels que soient les pays, sont confrontées à de grandes menaces en raison de la pollution. Cependant, alors que la pollution de l’eau est principalement liée dans l’esprit humain aux océans, la pollution des rivières passe généralement inaperçue.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.