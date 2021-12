Le PM Modi tient une réunion avec les investisseurs PE et VC avant le budget de l’Union

Les discussions au cours de la réunion ont tourné autour de la recherche de suggestions pour faciliter encore plus les affaires en Inde, attirer plus de capitaux et faire avancer le processus de réforme, ont déclaré des sources officielles.

Alors que la préparation du budget de l’année prochaine prend de l’ampleur, le Premier ministre Narendra Modi a rencontré vendredi les principaux acteurs du capital-investissement et du capital-risque afin de rechercher des suggestions pour faire de l’Inde une destination d’investissement plus attrayante.

Le Premier ministre a sollicité des suggestions pour améliorer la facilité de faire des affaires en Inde, attirer plus de capitaux et faire avancer le processus de réforme dans le pays.

« Il a apprécié les suggestions pratiques reçues des représentants et a déclaré que le gouvernement était déterminé à travailler pour résoudre les problèmes et les défis mis en évidence », a déclaré un communiqué officiel.

Au cours de la réunion, Modi a discuté des efforts déployés par le gouvernement pour introduire davantage de réformes, du potentiel futur d’initiatives telles que le Premier ministre GatiShakti et des mesures prises pour réduire le fardeau de conformité inutile.

Il a également mentionné l’innovation en cours en Inde au niveau local et le coup de pouce à l’écosystème des startups.

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman, qui a également participé à la réunion, doit présenter le 1er février le budget du prochain exercice qui débute le 1er avril 2022.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, le gouvernement BJP a dévoilé une série de réformes qui ont aidé l’Inde à grimper dans le classement mondial de la facilité de faire des affaires.

Il fait maintenant pression pour faire de l’Inde une plaque tournante de la fabrication. Des programmes d’incitation liés à la production pour des secteurs allant de l’automobile aux semi-conducteurs et à l’énergie solaire ont été annoncés pour inciter les fabricants mondiaux à s’établir dans le pays.

Le communiqué indique en outre que les représentants des fonds de capital-risque et de capital-investissement ont également parlé du potentiel entrepreneurial du pays et de la manière dont il peut être exploité afin que les startups indiennes puissent atteindre une échelle mondiale.

Après l’interaction, Munish Verma de Softbank a déclaré que le climat d’investissement dans le pays était devenu beaucoup plus positif.

Cela, a-t-il dit, peut être vu dans la quantité de capitaux qui sont venus en Inde, les entrepreneurs qui sont créés et les entreprises qui sont cotées.

« Donc, dans l’ensemble, je pense que c’était une excellente interaction avec le Premier ministre », a-t-il déclaré, ajoutant que Modi avait fait de très bonnes suggestions.

Sandeep Naik de General Atlantic a déclaré que de telles interactions incitaient des fonds à apporter plus de capitaux en Inde et à soutenir les grands entrepreneurs en démarrage du pays.

« … nous prévoyons d’investir plusieurs milliards de dollars en Inde. Nous avons déjà environ 5 milliards de dollars investis en Inde. Et je ne serais pas surpris si, au cours des 10 prochaines années, nous investissions environ 10 à 15 milliards de dollars en Inde, car c’est l’une des destinations les plus critiques pour nous dans le monde », a déclaré Naik.

Saluant les initiatives prises pour stimuler l’écosystème des startups dans le pays, Siddarth Pai de 3one4 a qualifié Modi de « Premier ministre des startups ».

Prashant Prakash d’Accel a souligné les opportunités présentes dans l’espace des startups agricoles, tandis que Rajan Anandan de Sequoia a suggéré de travailler pour faire de l’Inde la plaque tournante mondiale de l’éducation en tirant parti de la technologie.

Vipul Roongta de HDFC a déclaré qu’il s’agissait de sa première interaction personnelle avec le Premier ministre et a salué les initiatives politiques qui ont été prises par le gouvernement dans le secteur du logement, en particulier dans le segment du logement abordable.

Le communiqué indique en outre que Shantanu Nalavadi de India Resurgent a salué les réformes entreprises par le pays au cours des 7 dernières années, en particulier l’étape visant à mettre en place le Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC).

Amit Dalmia de Blackstone a estimé que l’Inde est l’une des régions géographiques les plus performantes pour les fonds Blackstone dans le monde.

« Les représentants ont également discuté des opportunités qui se présentent en raison des engagements climatiques exemplaires de l’Inde, y compris ceux dans le domaine des transitions énergétiques », indique le communiqué.

Ils ont également fourni des informations sur des domaines tels que la fintech, la gestion financière et le logiciel en tant que service (Saas). Ils ont également salué la vision du Premier ministre de faire de l’Inde une économie de 5 000 milliards de dollars.

Parmi les autres participants à l’interaction figuraient Gopal Srinivasan de TVS Capitals, Renuka Ramnath de Multiples, Manish Kejriwal de Kedaara Capital, Ashley Menezes de Chrys, Vineet Rai d’Aavishkar et Shweta Jalan d’Advent.

Ankur Gupta de Brookfield, Mukul Arora d’Elevation, Sehraj Singh de Prosus, Ranjit Shah de Gaja Capital, Sunil Goyal de Yournest et Padmanabh Sinha de NIIF ont également assisté à la réunion avec le Premier ministre.

Des responsables du PMO et du ministère des Finances étaient également présents lors de l’interaction.

