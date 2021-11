Le PM Modi veut un « débat de qualité » au Parlement ; lance l’idée d’une « plate-forme législative One Nation One »

Le Premier ministre a déclaré que les traditions, les arrangements et la conduite des représentants publics dans les chambres devraient être conformes aux valeurs indiennes.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré aujourd’hui qu’il souhaitait que les assemblées et le Parlement aient des débats de qualité sans les insultes politiques. S’adressant à la session inaugurale de la 82e Conférence des présidents de séance de toute l’Inde par vidéoconférence, le Premier ministre Modi a déclaré que la journée devrait être la période la plus saine et marquer une journée saine pour les Chambres.

« Pouvons-nous également envisager de fixer un moment distinct pour le débat sur la qualité ? Un tel débat dans lequel la dignité, le sérieux sont pleinement respectés, personne ne devrait faire d’insultes politiques à qui que ce soit. D’une certaine manière, ce devrait être le moment le plus sain et une journée saine de la maison », a déclaré PM Modi. Le Premier ministre a également évoqué l’idée de « Une seule nation, une plate-forme législative » pour donner l’impulsion technologique indispensable au système parlementaire et pour connecter tous les organes démocratiques du pays.

हम Débat sur la qualité के लिए भी अलग से समय निर्धारित करने के बारे में सोच हैं क्या? डिबेट जिसमें मर्यादा का, गंभीरता का पूरी तरह से पालन हो, कोई किसी पर राजनीतिक छींटाकशी ना करे। तरह से वो सदन का सबसे Healthy समय हो, Healthy Day हो: PM @narendramodi – PMO Inde (@PMOIndia) 17 novembre 2021

« J’ai une idée de ‘Une seule nation, une plate-forme législative’. Un portail qui non seulement donne le coup de pouce technologique nécessaire à notre système parlementaire, mais travaille également à connecter toutes les unités démocratiques du pays », a-t-il déclaré.

एक विचार ‘वन नेशन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म’ का है। ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी coup de pouce technologique दे, बल्कि देश की सभी लोकतान्त्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करे: PM @narendramodi – PMO Inde (@PMOIndia) 17 novembre 2021

Le Premier ministre Modi a également déclaré que les maisons peuvent réserver trois à quatre jours au représentant du public pour partager son expérience de faire quelque chose de spécial pour la société et parler au pays de cet aspect de leur vie sociale. Le Premier ministre Modi a déclaré que cela aiderait non seulement les autres représentants du public, mais aussi les gens de la société à apprendre de nouvelles choses.

Le Premier ministre a déclaré que les traditions, les arrangements et la conduite des représentants publics dans les chambres devraient être conformes aux valeurs indiennes. « Les traditions et les arrangements de notre maison devraient être de nature indienne. Nos politiques, nos lois devraient renforcer l’esprit d’être indien, la détermination de « Ek Bharat, Shreshtha Bharat ». Plus important encore, notre propre conduite à la maison doit être conforme aux valeurs indiennes », a déclaré le Premier ministre Modi.

Le Premier ministre Modi a déclaré que les 25 prochaines années sont très importantes pour l’Inde et que le seul mantra pour y parvenir devrait être le « devoir ».

« Nous devons amener le pays vers de nouveaux sommets, atteindre des objectifs extraordinaires dans les années à venir. Ces résolutions ne seront remplies que par « l’effort de chacun ». Et en démocratie, lorsque nous parlons de « Sabka Prayas » dans le système fédéral indien, alors le rôle de tous les États devient une base pour cela », a déclaré le Premier ministre.

Le Premier ministre a également déclaré que la démocratie n’est pas seulement un système pour l’Inde, mais qu’elle est la nature de l’Inde et sa tendance naturelle.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.