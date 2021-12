Le PM Narendra Modi devrait se rendre aux EAU d’ici la première moitié du mois prochain

Les Émirats arabes unis abritent plus de 3,3 millions d’Indiens qui ont joué un rôle clé dans l’ensemble des relations culturelles et interpersonnelles entre les deux parties.

Le Premier ministre Narendra Modi devrait se rendre aux Émirats arabes unis (EAU) au cours de la première moitié du mois prochain, ce qui serait son premier voyage à l’étranger en 2022, ont déclaré lundi des personnes familières avec l’évolution de la situation.

Les deux parties envisagent de raffermir la visite vers le 6 janvier, mais les dates ne sont pas encore définitives, ont-ils déclaré.

La visite proposée par le Premier ministre dans ce pays du Golfe d’importance stratégique intervient alors que les deux pays envisagent de célébrer les 50 ans de leurs relations diplomatiques. Modi devrait également visiter l’exposition de Dubaï en cours pendant la visite.

L’Inde et les Émirats arabes unis ont eu des pourparlers en vue de conclure un accord de libre-échange global afin de renforcer davantage les liens économiques et il est possible d’aller de l’avant pendant la visite.

En raison de leurs liens stratégiques croissants, l’Inde et les Émirats arabes unis ont récemment fait partie d’un nouveau groupe de quatre pays qui devrait se concentrer sur les questions liées au commerce et à l’investissement. Les deux autres membres sont les États-Unis et Israël.

Les relations entre les deux pays ont connu une reprise majeure après la visite de Modi aux Émirats arabes unis en 2015, marquant le début d’une nouvelle phase de partenariat.

Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis, s’est rendu en Inde en 2016.

Il s’est de nouveau rendu en Inde en janvier 2017 en tant qu’invité principal des célébrations de la fête de la République.

C’est au cours de cette visite que les relations bilatérales ont été revalorisées en un « Partenariat stratégique global ».

Le Premier ministre Modi s’est de nouveau rendu aux Émirats arabes unis en février 2018 pour le 6e Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, où l’Inde était l’invité d’honneur. Il s’est de nouveau rendu aux Émirats arabes unis en août 2019 pour recevoir la plus haute distinction civile des Émirats arabes unis, « l’Ordre de Zayed ».

Les Émirats arabes unis abritent plus de 3,3 millions d’Indiens qui ont joué un rôle clé dans l’ensemble des relations culturelles et interpersonnelles entre les deux parties.

En août, Anwar Gargash, le conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis, Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, s’est rendu en Inde.

La défense bilatérale et les liens stratégiques entre les deux pays ont également connu une expansion constante.

En décembre de l’année dernière, le chef d’état-major de l’armée, le général MM Naravane, s’est rendu aux Émirats arabes unis et il s’agissait de la toute première visite d’un chef de l’armée indienne dans ce pays du Golfe.

En juillet, alors chef d’état-major de l’Air, le maréchal en chef de l’Air RKS Bhadauria s’est rendu aux Émirats arabes unis, reflétant les liens stratégiques croissants.

