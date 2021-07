Le PM Narendra Modi inaugurera la nouvelle gare de Gandhinagar d’Indian Railways

in

Pour donner un coup de fouet au programme de réaménagement de la gare des chemins de fer, le Premier ministre Narendra Modi inaugurera vendredi la nouvelle gare de Gandhinagar Capital. Le projet est développé en partenariat avec le gouvernement du Gujarat et le ministère des Chemins de fer par le biais de l’Indian Railway Stations Development Corporation.

“La coentreprise nommée Gandhinagar Railway and Urban Development Corporation est le premier projet de ce type et ouvrira la voie à un développement similaire dans des villes à forte pression comme Mumbai et Bangalore”, a déclaré jeudi Suneet Sharma, président-directeur général du Railway Board. une rencontre avec la presse a également été abordée par Aarti Kanwar, commissaire résident du gouvernement du Gujarat.

Sharma a déclaré que les travaux de réaménagement de 125 stations sont en cours avec un modèle de développement similaire. Sur ce total, l’IRSDC travaille sur 63 gares et la Railway Land Development Authority travaille sur 60 gares, dont deux sont occupées par les chemins de fer zonaux. L’investissement total pour le réaménagement de 123 stations ainsi que le développement immobilier est de plus de Rs 50 000 crore.

