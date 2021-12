Le PM Narendra Modi rencontre les principaux PDG avant le budget

Cela faisait partie d’une série de réunions présidées par le Premier ministre pour recueillir des suggestions, en particulier du secteur privé, pour « faire avancer le processus de réforme » et catapulter l’économie ravagée par Covid sur la trajectoire de forte croissance.

Le Premier ministre Narendra Modi a rencontré lundi les directeurs généraux d’entreprises clés dans tous les secteurs – y compris la banque, les infrastructures, l’automobile, les télécommunications, les biens de consommation, l’acier, le textile, les énergies renouvelables, la technologie, l’électronique et les soins de santé – afin de solliciter leurs contributions pour stimuler la croissance avant le budget pour 2022-2023.

La réunion s’est déroulée en présence du ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal. Parmi les autres participants figuraient Rajesh Gopinathan (TCS), Kenichi Ayukawa (Maruti Suzuki), TV Narendran (Tata Steel), Uday Kotak (Kotak Mahindra Bank), Dinesh Khara (SBI), Sanjiv Puri (ITC), Sumant Sinha (ReNew Power), Vineet Mittal (groupe Avaada), Manu Kapoor (Samsung), Mallika Srinivasan (tracteurs et équipements agricoles) et Pawan Goenka (anciennement chez M&M).

Cela faisait partie d’une série de réunions présidées par le Premier ministre pour recueillir des suggestions, en particulier du secteur privé, pour « faire avancer le processus de réforme » et catapulter l’économie ravagée par Covid sur la trajectoire de forte croissance.

Vendredi, Modi s’est réuni avec des acteurs du capital-investissement et des investisseurs en capital-risque pour tirer parti de la recherche de plus de capitaux. Le budget de l’exercice 23 sera présenté le 1er février, dans un contexte de reprise naissante de l’économie, de robustesse des recettes fiscales et du besoin persistant de dépenses publiques pour soutenir le processus de relance.

Le budget devrait aborder les problèmes critiques de la génération de la demande, de la création d’emplois et de mettre l’économie sur une trajectoire soutenue de croissance de plus de 8 %. Alors que la consommation privée est restée modérée à la suite des pertes de revenus induites par Covid, les investissements privés n’ont pas encore repris le dessus, car les investisseurs restent prudents face aux incertitudes liées à la pandémie. Par ailleurs, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a tenu les consultations prébudgétaires habituelles avec divers groupes de parties prenantes, qui ont commencé le 15 décembre.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.