Le PM Narendra Modi s’adressera à la nation à 9 heures du matin

Le Premier ministre Narendra Modi s’adressera à la nation vendredi à 9 heures, a annoncé son bureau.

«Aujourd’hui, c’est le Parkash Purab de Sri Guru Nanak Dev Ji. Aujourd’hui, le Premier ministre inaugurera des projets clés liés à l’irrigation à Mahoba, dans l’Uttar Pradesh », a déclaré son bureau dans un tweet.

« Ensuite, il ira à Jhansi pour le ‘Rashtra Raksha Samparpan Parv.’ Avant tous ces programmes, il s’adressera à la nation à 9 heures du matin », a déclaré le bureau du Premier ministre (PMO).

