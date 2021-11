Le PM n’est pas confronté à un problème, l’alliance discute pendant la session d’hiver pour donner aux gens une alternative non-BJP: Sharad Pawar

Pawar a également critiqué le chef de l’État du Congrès, Nana Patole, à propos de la remarque de ce dernier selon laquelle le NCP n’a pratiquement aucune présence à Vidarbha.

Le président du Parti du Congrès nationaliste (NCP), Sharad Pawar, a déclaré qu’il était nécessaire de donner une option politique au peuple et qu’il n’y avait aucune question de savoir qui dirigera l’alliance anti-BJP des partis d’opposition aux élections de Lok Sabha en 2024. Pawar a déclaré que des pourparlers auront lieu au cours de la prochaine session d’hiver du Parlement pour discuter d’une éventuelle alliance. Pawar a fait ces remarques en répondant à une question sur une alliance anti-BJP et si le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, pourrait diriger ce front.

« Qui sera le chef de cette alliance n’est pas un problème. Aujourd’hui, il est nécessaire de donner une option, c’est ce que les gens souhaitent et nous prendrons le soutien de diverses parties pour réaliser le désir des gens », a déclaré Sharad Pawar.

Le NCP supremo s’adressait aux médias après avoir rencontré les représentants de la Chambre de commerce de Nagpur Vidarbha (NVCC), qui ont fait part de leurs préoccupations concernant les récents incidents de violence dans certaines parties du Maharashtra. Les représentants du NVCC ont déclaré à Pawar que des commerçants et commerçants innocents sont victimes de violence et subissent des pertes.

Pawar a également critiqué le chef de l’État du Congrès, Nana Patole, à propos de la remarque de ce dernier selon laquelle le NCP n’a pratiquement aucune présence à Vidarbha. « Une personne qui avait remporté les élections du Lok Sabha et de l’Assemblée en tant que candidat du BJP plus tôt, sa pensée et sa loyauté peuvent être comprises », a déclaré Pawar tout en soulignant que le Congrès et le PCN travaillent ensemble dans l’État.

Pawar avait accueilli les dirigeants de huit partis d’opposition, dont le TMC, le SP, l’AAP, le RLD et la gauche, dans sa résidence de Delhi en juin de cette année et avait discuté de divers problèmes auxquels le pays était confronté. La réunion s’est tenue au milieu des spéculations sur la possibilité d’un troisième front contre le BJP. Avant la réunion, Pawar avait rencontré à deux reprises le stratège politique Prashant Kishor.

Le Congrès de Trinamool veut que son chef et ministre en chef du Bengale occidental soit le candidat Premier ministre de l’alliance de l’opposition en 2024, mais le Congrès veut rester avec Rahul Gandhi comme visage de l’opposition. Cela a conduit à des relations détériorées entre les deux parties.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.