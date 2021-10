Le PM nomme l’ancien patron de Tesco comme conseiller pour aider à atténuer la crise de la chaîne d’approvisionnement

Le numéro 10 a déclaré que Lewis travaillerait à la fois sur des améliorations immédiates et sur tout changement nécessaire à long terme des chaînes d’approvisionnement britanniques pour les marchandises

Boris Johnson a nommé l’ancien directeur général de Tesco, Sir Dave Lewis, en tant que conseiller de la chaîne d’approvisionnement pour résoudre à la fois la crise immédiate à laquelle un certain nombre d’industries britanniques sont confrontées et prévenir un chaos futur.

Lewis, qui a démissionné de l’épicier Big 4 en septembre de l’année dernière après avoir changé de fortune à la suite de son scandale comptable majeur, travaillera avec le Premier ministre et le chancelier du duché de Lancaster Stephen Barclay, comme il a été révélé autour d’un adulte sur six. en Grande-Bretagne n’ont pas été en mesure d’acheter des produits alimentaires essentiels au cours des quinze derniers jours.

Quelque 17% des adultes ont déclaré qu’ils n’avaient pas pu acheter de tels produits parce qu’ils n’étaient pas disponibles, selon l’Office for National Statistics (ONS).

Près d’un quart (23 %) ont dit la même chose pour les produits alimentaires non essentiels.

« Il existe actuellement des problèmes d’approvisionnement mondiaux que nous travaillons avec l’industrie pour atténuer et Dave apporte une vaste expérience qui nous aidera à continuer à protéger nos entreprises et nos chaînes d’approvisionnement », a déclaré Johnson.

Le numéro 10 a déclaré que Lewis travaillerait à la fois sur les améliorations immédiates et sur tous les changements nécessaires à long terme des chaînes d’approvisionnement britanniques pour les marchandises, et travaillerait avec les responsables gouvernementaux pour résoudre rapidement les problèmes aigus à court terme.

Un communiqué a déclaré que cela inclurait « à la fois l’identification des causes des blocages actuels et

anticiper les futures potentielles et donner des conseils sur les résolutions soit par l’action directe du gouvernement, soit par l’industrie avec le soutien du gouvernement ».

Lewis, qui sera basé au Cabinet Office et a été nommé jusqu’à la fin de l’année, coprésidera également un nouveau groupe consultatif sur la chaîne d’approvisionnement et le nouveau groupe de travail de l’industrie.

Il commence dans le rôle lundi.

Le numéro 10 a déclaré: «Les entreprises ont été confrontées à une série de défis au cours des derniers mois alors qu’elles se remettent de la pandémie mondiale qui a eu un impact sur les chaînes d’approvisionnement en Europe et dans le monde.

« Le gouvernement a agi rapidement pour introduire une série de mesures visant à alléger la pression sur les chaînes d’approvisionnement vitales, notamment en rationalisant le processus de test pour les conducteurs de poids lourds, en créant des stages d’initiation aux compétences pour former les conducteurs de poids lourds, ainsi qu’en introduisant des visas de courte durée pour les conducteurs de carburant. , les chauffeurs du transport alimentaire et les ouvriers avicoles pour alléger les pressions auxquelles sont confrontées ces chaînes d’approvisionnement. »

Plus tôt, le secrétaire aux Transports Grant Shapps a déclaré à Sky News « nous sommes juste à la queue » de la situation avec des pressions d’approvisionnement en carburant.

Il a dit que dans « la plupart des régions du pays » les problèmes ont pris fin, et que Londres et le Sud-Est sont les deux seules régions « où nous voyons des problèmes persistants ».

Il a ajouté qu’environ 3 500 personnes ont demandé des licences provisoires pour poids lourds au cours de la semaine dernière.

Pendant ce temps, le footballeur Marcus Rashford a déclaré que certaines des banques alimentaires avec lesquelles il travaille connaissaient des pénuries.

Il a déclaré à BBC Breakfast: « Ils ont du mal à faire ce qu’ils aiment faire parce qu’il y a une pénurie de nourriture et bien sûr, c’est quelque chose à laquelle nous allons devoir trouver une réponse, et rapidement aussi, parce que vous savez que les gens sont là-bas et ils ont besoin des repas et surtout de l’hiver.

L’ONS a analysé les réponses de 3326 adultes entre le 22 septembre et le 3 octobre dans le cadre de son enquête Opinions and Lifestyle.

Il a posé des questions sur les expériences de pénurie des gens au cours des quinze dernières semaines.

Dans l’ensemble, 57 % ont déclaré que tout ce dont ils avaient besoin était disponible à l’achat.

Un sur sept (15 %) ne pouvait pas acheter de carburant.

Six répondants sur 10 ont déclaré que leur expérience d’achat d’aliments avait été différente de la normale – 43 pour cent ont dit qu’il y avait moins de variété et 14 pour cent ont dû aller dans plus de magasins pour obtenir ce dont ils avaient besoin.

Un cinquième a déclaré que les articles dont ils avaient besoin n’étaient pas disponibles mais qu’ils pouvaient trouver un remplacement, et un autre cinquième a déclaré qu’ils ne pouvaient pas trouver de remplacement.

Les adultes ont également déclaré attendre plus longtemps pour obtenir des ordonnances (13 %) ou devoir se rendre dans un plus grand nombre de pharmacies pour trouver ce dont ils avaient besoin (quatre pour cent).

