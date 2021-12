Le PM s’adressera au sommet national de l’agriculture en mettant l’accent sur l’agriculture naturelle

Informant les médias de l’événement, le secrétaire à l’Agriculture de l’Union, Sanjay Agrawal, a déclaré que l’événement qui se tiendra à Anand, dans le Gujarat, est la première initiative où l’agriculture naturelle serait l’un des principaux objectifs.

Le Premier ministre Narendra Modi s’adressera virtuellement aux agriculteurs à la cérémonie d’adieu d’un agro-événement organisé par le gouvernement du Gujarat le 16 décembre au cours duquel les contours de l’agriculture naturelle seront présentés. Le Sommet national de trois jours sur l’agro-industrie et la transformation des aliments, axé sur l’agriculture naturelle, débutera le 14 décembre.

Informant les médias de l’événement, le secrétaire à l’Agriculture de l’Union, Sanjay Agrawal, a déclaré que l’événement qui se tiendra à Anand, dans le Gujarat, est la première initiative où l’agriculture naturelle serait l’un des principaux objectifs.

Agrawal a également annoncé qu’un comité qui sera mis en place dans un proche avenir pour examiner les revendications des agriculteurs protestataires discutera également de la promotion de l’agriculture naturelle.

Déclarant que l’agriculture naturelle est devenue une pratique agricole importante maintenant, Agrawal a déclaré qu’elle nécessite moins de coûts d’intrants et garantit des revenus plus élevés aux agriculteurs par rapport aux autres pratiques agricoles.

Environ 5 000 agriculteurs sont susceptibles d’assister au sommet, tandis que les agriculteurs seront connectés virtuellement pour connaître et apprendre la pratique et les avantages de l’agriculture naturelle par l’intermédiaire de Krishi Vigyan Kendras (KVK), de 80 instituts centraux de l’ICAR et du réseau ATMA dans les États, a-t-il ajouté.

Il a déclaré que le Premier ministre s’adressera virtuellement à l’événement tandis que le ministre de l’Intérieur de l’Union, le ministre en chef du Gujarat et d’autres seront également présents lors de l’événement.

Lorsqu’on lui a demandé que le président de l’Académie des sciences agricoles (AAS) Punjab Singh en 2019 avait déclaré que l’agriculture à budget zéro est une technologie non éprouvée qui n’apporte aucun gain de valeur supplémentaire aux agriculteurs, le secrétaire a déclaré: «J’ai lu ce rapport en 2019.

« Beaucoup d’eau a coulé depuis 2019… Ce qui n’est finalement pas prouvé ne veut pas dire que ce n’est pas bon. La pratique des agriculteurs (de l’agriculture naturelle) au fil des ans montre la force d’une pratique de culture particulière. Au cours des deux dernières années, le nombre d’agriculteurs adoptant l’agriculture naturelle a augmenté dans l’Andhra Pradesh, l’Himachal Pradesh et le Gujarat, a-t-il déclaré.

Une superficie de 4 lakh hectares a été approuvée dans huit États l’année dernière pour la formation et la promotion de l’agriculture naturelle dans le cadre d’un programme Bhartiya Prakritik Krishi Paddhati (BPKP) qui a débuté à partir de l’exercice 2020-21, a-t-il déclaré.

L’Andhra Pradesh, le Madhya Pradesh et le Chhattisgarh sont à la pointe de l’agriculture naturelle.

Le secrétaire a également déclaré que le gouvernement n’a pas encore capturé la superficie totale sous agriculture naturelle dans le pays. Actuellement, les agriculteurs sont formés et les données seront saisies une fois que les agriculteurs auront adopté cette pratique dans leurs propres champs.

Partageant davantage, le secrétaire en chef du Gujarat, Pankaj Kumar, a déclaré que l’agriculture naturelle permet d’économiser l’eau, de réduire les coûts des intrants et d’augmenter les rendements des cultures, en plus de bénéficier à l’environnement et à la santé humaine.

Il a déclaré que le gouvernement du Gujarat a élaboré un programme dans le cadre duquel il a formé plus de 20 000 maîtres formateurs en agriculture naturelle, qui ont en outre formé plus de 2 lakhs d’agriculteurs.

De plus, l’un des districts du Gujarat pratique entièrement l’agriculture naturelle. Un magasin pour vendre des produits agricoles issus de l’agriculture naturelle a été mis en place à Gandhinagar et plus de 100 organisations de producteurs agricoles (OPA) travaillent dans l’agriculture naturelle dans l’État, a ajouté Kumar.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.