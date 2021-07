Le PM vietnamien ordonne à la banque d’État de tester les monnaies numériques

Phạm Minh Chính, Premier ministre du Vietnam, a chargé la Banque d’État du Vietnam d’étudier et de tester les monnaies numériques. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 3 juillet, notant que, contrairement aux monnaies numériques des banques centrales (CBDC) d’autres pays, qui fonctionnent sur des systèmes centralisés, celle du Vietnam sera basée sur la blockchain.

Selon le rapport, cette initiative fait partie des plans de développement du gouvernement en ligne du gouvernement vietnamien, qui impliquent l’apprentissage et la maîtrise du développement de monnaies numériques basées sur la blockchain, entre autres technologies. La Banque d’État du Vietnam devrait travailler sur ce test de 2021 à 2023.

Bien que le pays manque actuellement de définitions des crypto-monnaies et des actifs numériques, sa banque centrale a interdit le Bitcoin (BTC / USD) comme moyen de paiement en 2018. Cependant, il a permis à la fois aux particuliers et aux entreprises d’investir dans la crypto en privé. En plus de cela, le pays n’a jamais délivré de licence pour aucune plate-forme de trading crypto.

En plus d’interdire les crypto-monnaies comme moyen de paiement, la banque centrale a décidé d’interdire aux établissements de crédit d’offrir des services aux activités liées à la monnaie numérique. Ce faisant, le régulateur a cherché à empêcher le blanchiment d’argent.

L’adoption de la monnaie numérique est inévitable

Bien que l’approche du Vietnam envers le secteur de la cryptographie ait été hostile, il a changé de vitesse l’année dernière et a adopté une position relativement amicale. Par exemple, le ministère vietnamien des Finances a créé un groupe pour étudier le secteur naissant en avril de l’année dernière. En plus d’étudier la blockchain et les crypto-monnaies, le groupe a également cherché à proposer des politiques et des systèmes de gestion pour régir les industries.

Selon Huỳnh Phước Nghĩa, directeur adjoint de l’Institut d’innovation de l’Université d’économie de la ville de HCM, ce changement de rythme est significatif. Conformément à la décision du Premier ministre de lancer le test de la monnaie numérique, il a déclaré qu’il était temps pour le gouvernement de mener des expérimentations sur la mise en œuvre des cryptomonnaies. Il a ajouté que l’argent numérique est une tendance inévitable.

En menant un pilote de monnaie numérique, Nghĩa pense que le gouvernement vietnamien sera en mesure de découvrir les avantages et les inconvénients des crypto-monnaies, le cas échéant. En conséquence, le gouvernement sera bien préparé pour développer un système de gestion efficace. Il a ajouté que si les méthodes de paiement sans numéraire deviennent de plus en plus populaires dans le pays, la reconnaissance des monnaies numériques par la banque centrale contribuerait à accélérer leur adoption.

Expliquant pourquoi le chemin de la crypto-monnaie serait avantageux pour le Vietnam, Nghĩa a déclaré que les monnaies fiduciaires, telles que le dollar américain, ont longtemps dominé le commerce international. Cependant, le développement d’une monnaie numérique de banque centrale donnerait au Vietnam une chance équitable de contribuer au système financier mondial.

