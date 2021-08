Le PMO demande au Département des télécommunications d’élaborer un plan de relance des télécommunications

in

La réduction des frais de licence de deux points de pourcentage offrirait un allégement d’environ 3 000 crores de roupies par an aux opérateurs.

Le gouvernement a exclu toute prise de contrôle de Vodafone Idea mais a commencé à travailler sur un plan de relance pour le secteur des télécommunications, qui résoudrait les problèmes structurels de longue date.

Des responsables ont déclaré que le bureau du Premier ministre (PMO) avait demandé au département des télécommunications (DoT) de préparer un plan pour le paquet, qui serait ensuite soumis à des discussions interministérielles. Le DoT devrait soumettre les propositions au PMO dans les semaines à venir et une fois finalisées après des consultations interministérielles, celles-ci seraient soumises à l’approbation du Cabinet.

Les responsables ont déclaré que le DoT travaille sur un package, qui comprend la réduction des frais de licence de partage des revenus à 6% des revenus bruts ajustés (AGR) des opérateurs, contre 8% actuellement. Cela se ferait en réduisant de deux points de pourcentage le prélèvement de 5 % sur l’obligation de service universel.

La Telecom Regulatory Authority of India (Trai) ayant émis ses recommandations en ce sens en janvier 2015, il ne serait plus nécessaire de solliciter à nouveau l’avis du régulateur sur la question.

Le deuxième aspect que le paquet proposé traiterait est la question du revenu brut ajusté. Le gouvernement ne peut rien faire concernant les anciennes cotisations AGR car la Cour suprême a statué à ce sujet et a également prescrit le mode et la durée de paiement, mais le gouvernement souhaite régler la question du calcul futur de l’AGR en déterminant quels segments des revenus des télécommunications constituera AGR. Ici aussi, le Trai a donné des recommandations dans le passé, il ne serait donc pas nécessaire de demander à nouveau son avis.

Le troisième aspect est la suppression des garanties bancaires que les opérateurs doivent fournir au DoT pour leurs tranches AGR et différées de spectre. Pour les opérateurs financièrement sains, fournir des garanties bancaires n’est pas un problème, mais pour un opérateur en difficulté financière comme Vodafone Idea, obtenir des garanties bancaires à ce stade est un problème. L’opinion du gouvernement est que la disposition relative à la fourniture de garanties bancaires peut être supprimée.

Le quatrième élément du paquet serait de prolonger le moratoire sur les tranches de spectre différées. Le gouvernement avait, en novembre 2019, prévu un moratoire de deux ans sur ces paiements – pour les exercices 21 et 22 – qui serait encore prolongé. Cependant, la question de savoir si la prolongation serait d’un an ou deux n’est toujours pas décidée. L’extension de deux ans avait donné un allégement des flux de trésorerie d’environ Rs 42 000 crore aux opérateurs.

Le gouvernement estime en principe qu’il devrait y avoir au moins trois acteurs privés des télécommunications sur le marché pour une concurrence saine, mais aucun avantage spécifique ne sera accordé à une entreprise en particulier comme Vodafone Idea. «Nous voulons un secteur des télécommunications sain et dynamique et si certains problèmes doivent être résolus, le gouvernement le fera. Mais aucune préférence ne sera accordée à une entreprise en particulier », a déclaré un responsable.

Comme on le sait, le président de l’époque de Vodafone Idea, Kumar Mangalam Birla, avait écrit le 7 juin au secrétaire du cabinet Rajiv Guba, exprimant sa volonté de céder sa participation dans l’entreprise à tout secteur public, gouvernement ou entité financière nationale, qui peut maintenir l’entreprise en activité.

Birla avait également énuméré les domaines où le soutien du Centre était nécessaire d’ici la fin juillet. Sans cette aide, avait-il déclaré, les opérations de l’entreprise seraient amenées à « un point d’effondrement irrémédiable ». La semaine dernière, Birla a démissionné de son poste de président de Vodafone Idea.

Le sort de Vodafone Idea est actuellement en équilibre avec l’épuisement de ses flux de trésorerie, une dette massive de Rs 1,8 crore lakh et la société perd continuellement des clients au profit de la concurrence offrant des tarifs moins chers. La société a également souligné qu’elle est confrontée à des défis pour lever les fonds prévus de Rs 25 000 crore, car les investisseurs se méfient de l’avenir du secteur des télécommunications en raison de la faible structure des prix.

Les analystes ont déclaré que l’offre de Birla de sa participation au gouvernement avait une certaine base car une grande partie de l’argent du gouvernement repose sur l’entreprise. Par exemple, sur la dette nette de Rs 1,8 crore lakh, les cotisations gouvernementales sous forme de paiement différé du spectre (Rs 96 300 crore) et les cotisations AGR (Rs 61 000 crore) s’élèvent à environ Rs 1,57 crore lakh.

