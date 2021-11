Le Poco F4 GT serait de plus en plus proche et viendrait avec un écran pour profiter des jeux vidéo | La technologie

Le nouveau POCO F4 GT serait de plus en plus proche d’être présenté ou, du moins, c’est ce que disent les dernières rumeurs sur ce téléphone de jeu.

Le rythme des mises à jour de Xiaomi permet de renouveler ses terminaux en permanence et sans avoir à trop faire attendre les utilisateurs. Depuis un an, on constate que la firme asiatique dispose d’un grand nombre d’appareils et, en plus, presque tous reçoivent un traitement revitalisant au bout de six mois.

Le dernier appareil qui a été divulgué est le Redmi K50 et, oui, Redmi est une marque différente de Xiaomi et ces terminaux ne doivent pas être traités comme faisant partie de la famille de la firme asiatique. Mais c’est que Redmi et POCO continuent d’utiliser la couche de personnalisation de Xiaomi et, la vérité est qu’ils sont toujours connectés à la matrice.

Le Redmi K50 arriverait avec un autre nom à nos frontières, il serait connu sous le nom de POCO F4 GT. Pour être plus précis, cet appareil viendrait prendre le relais du POCO F3 GT, ils appartiendraient donc à la même catégorie de produits : appareil de jeu mobile qui intègre les derniers composants.

La chose intéressante à propos de ce POCO F4 GT est que, d’après les fuites, il arriverait avec un processeur MediaTek Dimensity 9000 et, même si MediaTek s’en sort très bien, il est vrai que sa carte graphique n’est généralement pas la meilleure. L’écran qui intégrerait cet appareil aurait 120 Hz ou 144 Hz comme taux de rafraîchissement.

De plus, le panneau que le POCO monterait serait OLED, donc lors de la consommation de contenu, les couleurs seraient vives et les noirs purs. La batterie qu’aurait cet appareil serait conséquente afin d’offrir une autonomie respectable.

D’autres caractéristiques dont on parle est que la section photographique serait dirigée par un capteur Sony de 64 mégapixels, un grand angle de 13 mégapixels, un objectif macro de 8 mégapixels et un dernier capteur de 2 mégapixels pour mesurer la profondeur de champ.

Il faudra attendre que POCO officialise tous ces détails et, surtout, se prononce pour savoir si cet appareil atteindra nos frontières. Et, est-ce, le POCO F3 s’il a atterri, mais sa version GT a été laissée de côté.