Le POCO M3 128 Go est une nouvelle fois l’une des meilleures options low cost : il descend à 129 euros chez Amazon | La technologie

L’un des meilleurs mobiles low cost du moment, le POCO M3, est désormais encore moins cher que la normale. Amazon a de nouveau baissé son prix, correspondant à son offre de lancement en Espagne.

L’année 2021 a déjà laissé plusieurs agréables surprises, et l’une d’entre elles est le retour sur le marché de POCO, une entreprise qui était autrefois associée à Xiaomi et qui a mis en vente plusieurs nouveaux mobiles, tous pressant jusqu’au dernier centime de leur prix.

L’un des plus importants est le POCO M3, dont le prix est inférieur à 200 €, surtout quand il est en vente comme maintenant, date à laquelle Amazon vend son édition d’une capacité de 128 Go pour seulement 129 € et avec la livraison gratuite dans toute l’Espagne.

Smartphone d’entrée de gamme POCO avec de très bonnes spécifications, notamment en ce qui concerne la batterie et l’écran.

C’est une véritable aubaine si l’on regarde ses caractéristiques, qui n’ont pas grand-chose à envier à d’autres modèles bien plus chers, à commencer par l’écran Full HD+ et surtout l’autonomie de sa batterie.

Chez ComputerHoy.com, nous avons pu tester le POCO M3 pour analyse, ce qui nous a laissé un excellent goût dans la bouche, surtout si nous le comparons à d’autres mobiles bon marché qui sont arrivés tout au long de 2021 et que, dans de nombreux cas, ils ne peuvent pas faire l’ombre.

Un mobile pas cher mais très compétitif

Disons que lorsque vous dépensez 129 € sur un téléphone mobile Android aujourd’hui, vous ne vous attendez pas à des performances exceptionnelles. Recherchez simplement une certaine fluidité et une batterie qui dépasse les 24 heures d’autonomie si possible.

Le POCO M3 offre bien plus. Par exemple, il a un processeur Snapdragon 662 qui, bien que sans fanfare, peut fonctionner avec pratiquement toutes les applications Android, de WhatsApp à Facebook en passant par des jeux pas trop exigeants.

Tout cela avec un fonctionnement rapide, fluide et sans plantage, ce qui est malheureusement assez courant dans les téléphones Android moins chers.

Cependant, s’il faut surtout souligner quelque chose, c’est bien l’autonomie de sa batterie. Il équipe 6 000 mAh de capacité qui donnent 2-3 jours d’utilisation normale sans trop de problèmes, quelque chose de difficile à réaliser.

Son système de triple caméra avec 48 Mpx dans l’objectif principal offre également des résultats plus que dignes lors de la prise de photos, même si comme la lumière est rare, les choses changent rapidement, comme d’autre part cela arrive généralement avec presque tous les téléphones non mobiles. finir.

