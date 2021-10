Le Poco M4 Pro passe par la FCC, détaille l’intelligence de la mise en réseau, plus

C. Scott Brown / Autorité Android

TL;DR

Le Poco M4 Pro est passé par la FCC. Le téléphone de milieu de gamme sera lancé avec NFC, au moins deux options de RAM/stockage et MIUI 12.5. Il n’y a pas de mot officiel sur une date de lancement, mais nous pouvons probablement nous attendre à ce que le téléphone fasse ses débuts sous peu.

Xiaomi a lancé le Poco M3 Pro plus tôt cette année, avec un chipset MediaTek de milieu de gamme et un prix abordable. Mais son successeur, le Poco M4 Pro, est désormais passé par la FCC.

Bien que la liste ne mentionne que le numéro de modèle 21091116AG, nous pouvons confirmer que le téléphone est le M4 Pro, grâce aux bases de données IMEI et IMEI24 de T-Mobile.

Andy Walker / Autorité Android

Spécifications du Poco M4 Pro

Nous pouvons également glaner quelques spécifications de la liste elle-même. Pour commencer, le M4 Pro sera doté d’une connectivité 5G, d’une prise en charge Wi-Fi 5 double bande, d’emplacements double SIM, NFC et d’une prise en charge des systèmes de positionnement GPS, Glonass, BDS et Galileo. Le téléphone sera proposé dans au moins deux configurations RAM/stockage : 4 Go/64 Go et 6 Go/128 Go. Sans surprise, le Poco M4 Pro sera également lancé avec MIUI 12.5.

À ce stade, nous ne pouvons pas confirmer grand-chose d’autre sur le Poco M4 Pro, mais nous pouvons spéculer sur ce qu’il pourrait comporter en fonction de son prédécesseur. Le Poco M3 Pro a atterri avec un écran LCD de 6,5 pouces à 90 Hz, une batterie de 5 000 mAh, le SoC MediaTek Dimensity 700 et une configuration de triple caméra arrière dirigée par un capteur de 48 MP. Xiaomi a maintenu le prix du téléphone bien en dessous de la fourchette de 200 € en Europe, et nous nous attendons à ce que son successeur exige une prime similaire.

Il n’y a pas encore de mot sur une date de lancement précise, mais à en juger par la liste de la FCC, nous pourrions nous attendre à ce que le M4 Pro fasse ses débuts imminents.