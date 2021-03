Le Poco X3 Pro est lancé en Inde avec un SoC Snapdragon 860, écran 120 Hz

Le Poco X3 Pro est maintenant disponible en Inde.Il est équipé d’un SoC Snapdragon 860, d’un écran LCD 120 Hz et d’un appareil photo principal de 48 MP.

Le Poco X3 Pro a fait ses débuts européens il y a un peu plus d’une semaine. Maintenant, le successeur spirituel de Poco F1 a confirmé les détails de prix et de disponibilité pour l’Inde.

Visuellement, le téléphone emballe un grand logo Poco à l’arrière avec une finition de couleur bicolore et une matrice de caméras arrière circulaire. Cette conception serait la pointe du chapeau du Poco F1 d’origine, mais l’apparence du X3 Pro n’est pas vraiment son argument de vente.

En interne, le Poco X3 Pro arbore un écran LCD de 6,67 pouces avec prise en charge HDR10, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Associé à un chipset Snapdragon 860 et au stockage UFS 3.1, le X3 Pro pourrait être un succès auprès des joueurs mobiles. Cet écran est également protégé par Gorilla Glass 6 tandis que le téléphone gagne en résistance IP53 à la poussière et à l’eau.

Le téléphone est alimenté par une batterie de 5160 mAh qui peut être rechargée via son chargeur de 33 W. Des inclusions plus pratiques, comme une prise casque, un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté, un blaster infrarouge et des fentes hybrides doubles SIM font également la différence.

Pour les photographes, le Poco X3 Pro utilise un jeu de tir principal de 48MP soutenu par un appareil photo ultra-large de 8MP, un capteur de profondeur de 2MP et un tireur de macro 2MP. Une caméra selfie 20MP réside dans un trou de perforation à l’avant.

Enfin, il fonctionne sur Android 11 avec MIUI 12 en haut.

Poco X3 Pro: Prix et disponibilité en Inde

En Europe, le téléphone commence à 249 € (~ 296 $), mais les prix indiens sont beaucoup plus indulgents. Le prix de la configuration de stockage de 6 Go de RAM / 128 Go commence à Rs 18999 (~ 262 $). La variante plus chère de 8 Go / 128 Go commence à 20 999 Rs (~ 289 $). Les offres spéciales pour les lève-tôt ont également réduit de 1000 Rs ces deux prix.

Le Poco X3 Pro sera disponible sur Flipkart à partir du 6 avril à 12 h 00 IST (2 h 30 HE). Les coloris disponibles incluent le noir graphite, le bleu acier et le bronze doré.

Poco vise clairement le Samsung Galaxy F62 et le OnePlus Nord avec ce prix agressif.