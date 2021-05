Le podcast AC / Dc “ Beyond The Thunder ” présente une interview jamais entendue avec Johnny Winter

Les créateurs de “AC / DC au-delà du tonnerre” podcast propose un épisode bonus spécial avant le lancement de la saison 3 en répondant aux questions des auditeurs du monde entier tout en déclenchant des interviews inédites de virtuoses de la guitare Ron “Bumblefoot” Thal (GUNS N ‘ROSES, ASIE), Gannin Arnold (JOE WALSH, TAYLOR HAWKINS & LES COATTAIL RIDERS) et même des conseils pour AC DC de la fin, grand bluesman Johnny Winter lui-même.

Afficher les hôtes Kurt Squiers, Gregg Ferguson et Eric Kielb emmenez les fans dans les coulisses pour une deuxième fois au cours de l’histoire de l’émission. Le podcast, principalement connu pour ses célèbres AC DC fans qui ont été influencés par la musique du groupe, met en lumière les questions des auditeurs d’Australie, d’Angleterre, d’Allemagne, d’Espagne et des États-Unis, un auditeur demandant: “Avez-vous déjà approché des personnes qui ont réellement influencé AC DC? “

L’épisode saute étonnamment dans une interview inédite avec L’hiver, décrivant son amour pour le blues, le clou de la production de son propre héros Des eaux boueuses, et même servir un petit conseil d’adieu pour AC DC – mais pas avant de faire connaître son mécontentement Pierre roulante la liste des «meilleurs guitaristes de tous les temps» du magazine, classée plutôt basse aux côtés de Jeune veau.

“Je pense vraiment que je devrais être dans le top cinq”, dit-il en riant, avant de devenir pensif, “Il faut avoir de l’émotion. Il faut avoir du sentiment. Peu importe à quel point vous jouez, si vous ne le sentez pas. , ça ne se traduit pas bien. “

Le spectacle rattrape également Thal, qui parle d’être influencé à l’âge de 10 ans par Jeune veau, puis retrouvant sa présence sur scène avec GN’R en regardant vintage AC DC des vidéos de concerts, et partageant également une forte affinité pour le groupe avec Axl Rose.

“Avec Axl, il y avait un moment où nous étions même en train de brouiller un vieux AC DC mélodie que nous pensons couvrir. Nous faisions ‘Tourner autour du pot’. Nous faisions ‘Enfant à problèmes’, “se souvient Thal, se souvenant également d’un autre moment émouvant: “Quand nous étions à Perth, nous sommes allés à Fremantle et avons visité Bon Scott‘s tombe pour rendre hommage. “

L’épisode se termine par une interview de Arnold, qui a joué avec les deux Joe Walsh et TAYLOR HAWKINS & LES COATTAIL RIDERS. “Si vous allez en studio et enregistrez simplement quelque chose qui sonne AC DC-ish, ça ne va pas être cool parce que ça a déjà été fait “, dit-il. Arnold décompose également le AC DC son à la guitare et interprète la chanson thème complète pour laquelle il a écrit “AC / DC au-delà du tonnerre”.

“AC / DC au-delà du tonnerre” présente des acteurs, des auteurs, des athlètes, des comédiens, des musiciens, des animateurs médiatiques et même des membres du groupe bien connus, tous rendant hommage à l’un des plus grands groupes de tous les temps. Les invités ont inclus Sabrer, Temple de la renommée MLB lanceur Trevor Hoffman, “SNL” comédien Jim Breuer, Héros de guerre militaire américain Mike Durant du film “Faucon noir vers le bas”, duo croate de formation classique 2CELLOS, Dweezil Zappa et AC DC le batteur Chris Slade.

Créé par duo Gregg Ferguson et Kurt Squiers, “AC / DC au-delà du tonnerre” à l’origine, il s’agissait d’un long métrage documentaire. Après avoir tourné sur Highway To Hell pendant des années, Ferguson et Squiers approché AC DCla direction de chercher un partenariat avec le groupe pour une sortie commerciale mondiale. Après d’innombrables tentatives pour un face-à-face, le duo a envoyé une preuve de concept pour révision, et bien que le groupe dise qu’ils “n’étaient pas tout à fait prêts à faire un film historique tout en continuant à faire l’histoire”, AC DC aimé ce qu’ils ont vu. Mais sans partenariat, ni droits musicaux du groupe, “AC / DC au-delà du tonnerre” a été, à toutes fins utiles, abattu en flammes.

Vous vous demandez si le film attraperait un jour la foudre, Ferguson et Squiers a décidé de dénicher ces merveilleuses histoires de fans extraordinaires discutant de leur affinité pour AC DC et exploitez cette énergie dans un véhicule qui pourrait bien fonctionner… un podcast. Après avoir capturé plus de 50 interviews et avec un nouvel élan pour créer de tout nouveaux épisodes avec l’ingénieur du son Eric Kielb, “AC / DC au-delà du tonnerre” est de retour, proposant des histoires inspirantes sur les fans, pour les fans, par les fans.

“AC / DC au-delà du tonnerre” peut être entendu sur Spotify, Podcasts Apple, ou l’une de vos applications de podcast préférées.