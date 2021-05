Le podcast “ Armchair Expert ” de Dax Shepard deviendra une exclusivité Spotify, laissant les podcasts Apple

Spotify a signé un autre accord majeur pour verrouiller un podcast populaire dans son propre écosystème. L’émission à succès Armchair Expert de Dax Shepard et Monica Padman, qui occupe actuellement le sommet des classements Apple Podcasts, deviendra une exclusivité Spotify le 1er juillet.

Comme annoncé par Spotify dans un communiqué de presse, tous les épisodes passés et futurs de l’émission deviendront exclusifs à Spotify à partir du 1er juillet. Spotify a également conclu un «accord de premier regard» avec Armchair Umbrella Network. Cela lui donne le premier droit de refus de tout nouveau contenu créé sous le réseau.

En raison de ce nouveau partenariat, tous les épisodes précédents d’Armchair Expert seront supprimés des podcasts Apple et d’autres plates-formes de podcast. Spotify affirme que les épisodes «resteront gratuits et disponibles en streaming», mais uniquement sur ses plates-formes plutôt que d’être un véritable podcast disponible via RSS sur toutes les plates-formes.

Armchair Expert est devenu l’un des podcasts les plus populaires au cours des dernières années. L’émission se trouve régulièrement au sommet des classements Apple Podcasts et est devenue bien connue grâce à son fort calibre d’invités. Forbes estime que l’émission a une audience mensuelle d’environ 20 millions d’auditeurs.

L’accord entre Spotify et Armchair Expert est similaire à ce que nous avons vu avec The Joe Rogan Experience l’année dernière, qui a fait de l’émission une exclusivité Spotify. L’émission de Rogan était auparavant disponible sur diverses plates-formes et des épisodes complets ont été publiés sur YouTube.

Que pensez-vous de cette nouvelle? Quel est votre lecteur de podcast actuel de choix? Faites-nous savoir dans les commentaires!

