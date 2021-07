Le podcast ‘Backstaged: The Devil In Metal’ plonge dans la vie et la mort de la légende du métal Ronnie James Dio

L’épisode final de la saison du podcast musical acclamé “Dans les coulisses : Le diable dans le métal” vient de sortir. Animé par l’auteur à succès et journaliste musical Jon Wiederhorn, l’épisode est une extravagance de 70 minutes qui explore la vie spectaculaire et la mort tragique de la légende du métal Ronnie James Dio.

L’épisode aborde Dioles premières années et la carrière de avec de nouvelles entrevues perspicaces et instructives avec Diola veuve de Wendy Dio. Détails supplémentaires sur Ronnieest des années parfois mouvementées avec ARC-EN-CIEL, SABBAT NOIR, DIO et PARADIS ENFER viens de SABBAT NOIR fondateurs Tony Iommi et Maître d’hôtel Geezer, de même que DIOle batteur de longue date de Vinny Appice. Alice Cooper et les membres de ANTHRAX, SOEUR TORSADÉE et TUEUR fournir des commentaires supplémentaires.

Les épisodes précédents de “Dans les coulisses : Le diable dans le métal” abordent alternativement des histoires choquantes, scandaleuses, hystériques et déchirantes sur la culture, le mode de vie et l’histoire du métal, et incluent des émissions sur la naissance du genre, l’occultisme, l’abus d’héroïne, la fête, les groupies, l’horreur et les farces sur la route, ainsi que des épisodes en deux parties d’icônes en métal SABBAT NOIR et JUDAS PRIEST.

“Dans les coulisses : Le diable dans le métal” est une production de Podcasts de déjudiciarisation avec iHeartRadio. Tous les épisodes sont disponibles sur le iHeartRadio application, Pomme balados, Spotify et partout où vous trouvez vos podcasts préférés.

Ronnie décédé d’un cancer de l’estomac le 16 mai 2010 à l’âge de 67 ans.

Dio était reconnu dans le monde entier comme l’un des chanteurs les plus grands et les plus influents de l’histoire du heavy metal. Le chanteur a reçu un diagnostic de cancer à la fin de 2009. Il a subi une chimiothérapie et a fait ce qui est maintenant sa dernière apparition publique en avril 2010 au Revolver Golden Gods Awards à Los Angeles.

Diol’autobiographie tant attendue de , intitulée “Rainbow In The Dark: L’Autobiographie”, sortira le 27 juillet via Presse permutée. Il a été écrit avec un ami de longue date de 30 ans et auteur musical estimé Mick Mur, qui a repris le flambeau après Ronniepasse.



